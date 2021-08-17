الخارجية الأمريكية: نخطط لاستعمال أسلوب «العصا والجزرة» مع السلطات الأفغانية الجديدة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده ستعمل على تطوير العلاقات مع السلطات الجديدة في أفغانستان، بأسلوب "العصا والجزرة".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال إن "أفعال القيادة الجديدة لأفغانستان يجب أن تتوافق مع الكلمات. هناك أنواع مختلفة من النفوذ الاقتصادي.. إذا كنا نتحدث عن الجزرة، فعلينا أيضا أن نتحدث عن العصا".

وأضاف: "سيكون من حقنا تطبيق القوانين عليها في حال انتهاكها حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة دعمت أفغانستان ماليا على مدى السنوات العشرين الماضية، ومع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لديها الفرصة لتحديد الثمن الذي سيدفعه أي نظام لن يعترف بالحقوق الأساسية لشعب أفغانستان".

وأكد برايس أن "النساء والفتيات يمثلن نصف سكان أفغانستان، لذا فإن حقوقهن مهمة أيضا".

وشدد على أن "واشنطن ستبذل قصارى جهدها لضمان استمرار التغييرات التي تم إجراؤها سابقا في المواقف تجاه المرأة".

ونقلت "رويترز" في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، أمس الأحد، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

وفي سياق متصل، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في جلال أباد "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.