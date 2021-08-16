الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: لن أورث المسئولية فى أفغانستان إلى أى رئيس آخر

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه واجه انتقادات عديدة لقراره بخصوص الانسحاب من أفغانستان، فيما يعتبره القرار الصحيح.

وأضاف بايدن، في خطابه اليوم بخصوص أفغانستان: "قواتنا ستركز على مجابهة الإرهاب في أفغانستان وأماكن أخرى".

كما اعتبر أن هناك أخطاء كثيرة ارتكبتها الإدارات السابقة على مدى عشرين سنة من وجود أمريكا في أفغانستان، مضيفا: "لن أورث المسؤولية في أفغانستان إلى أي رئيس آخر"، وفقا للعربية.

ونوه الرئيس الأمريكي، بأن مهام القوات الأمريكية في أفغانستان واجهت عثرات كثيرة.

وحول الأحداث الأخيرة، قال بايدن: "هددنا طالبان برد سريع وقوي لو هاجمت مصالحنا في أفغانستان".

إدارة ترامب والحوار مع طالبان

وكان بايدن كشف أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، هي من بدأت الحوار مع حركة طالبان.

وأعلن بايدن استعداد واشنطن، لنشر قوات في أفغانستان لمكافحة الإرهاب أن استدعى الأمر.

ووصل الرئيس الأمريكي، الاثنين، إلى العاصمة واشنطن، بعد قطع إجازته بسبب الأوضاع في أفغانستان، وفقا لقناة العربية.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي، نقلت عن جو بايدن، تأكيده أن أي عمل عدائي يستهدف الأمريكيين سيتم الرد عليه بقوة وبعنف.

وقالت المندوبة الأميركية، خلال جلسة الأمن اليوم بشأن أفغانستان، إن طالبان منعت مساعدات غذائية من دخول البلاد.

كما شددت مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة، على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية للأفغان، داعية دول جوار أفغانستان لتقديم المساعدات للنازحين.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيوجه خطابا للأمة الأمريكية حول التطورات في أفغانستان، وكلّف بإرسال ألف مظلي إضافيين من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى كابل.

أضاف البيت الأبيض في بيان له أن "الإضافة الجديدة للعسكريين سترفع أعدادهم هناك إلى 7 آلاف هم إجمالي القوات الأمريكية على الأرض في أفغانستان تقريبا".

وأكد بايدن مؤخرا أن بلاده أبلغت وفد طالبان إلى مفاوضات السلام في الدوحة بأن "أي إجراء من شأنه أن يهدد حياة الأمريكيين سيقابل برد عسكري سريع وقوي".

بايدن أفغانستان طالبان الادارة الامريكية أخطاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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