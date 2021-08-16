مطرانية بورسعيد تنظم تصفيات الأنشطة الرياضية لمهرجان الكرازة (صور)

نظمت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، اليوم الاثنين، تصفيات ختام مهرجان الكرازة للأنشطة الرياضية والذي تشارك فيه مطرانيات محافظات مدن القناة، وذلك تحت رعاية وإشراف نيافة الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، والأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية، والأنبا بموا أسقف السويس.

مهرجان الكرازة بمط

وأقيمت التصفيات النهائية بملاعب مدرسة سان جورج التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد ، بحضور قساوسة محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، ومدراء المدارس التابعة لمطرانية بورسعيد.

مهرجان الكرازة بمط

وشهدت مداخل ومخارج مدرسة سان جورج حالة من الاستنفار الأمني المكثف من قبل رجال الشرطة ، كما تم إغلاق مداخل المدرسة ووضع بوابات إلكترونية أيضا للتأكد من هوية الحضور، وذلك لتأمين المهرجان من قبل بدء المباريات وحتى الانتهاء منها نهائيا ، كما دفعت مديرية الصحة ببورسعيد بسيارتين إسعاف تواجدت في محيط مدرسة سان جورج تحسبا لأي أمر طارئ.

مهرجان الكرازة بمط

وبدأت فعاليات اليوم بكلمة مطران محافظة بورسعيد وضواحيها الأنبا تادرس والتي رحب فيها بالجميع، وأكد أن المطرانية تسعى إلي غرس روح المحبة والأخوة بين الشباب وكبار السن على حد السواء.

مهرجان الكرازة بمط

وعقب ذلك بدأ شباب الكشافة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بتقديم بعض الاستعراضات رافعين أعلام الكشافة وأعلام مصر وأعلام محافظة بورسعيد الباسلة، وشعارات مطرانية الأقباط الأرثوذكس أيضا.

مهرجان الكرازة بمط

وبمجرد أن تم انتهاء تقديم العروض الاستعراضية قام الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد بإشعال شعلة المهرجان، ليعلن بدء أولى المباريات في تصفيات الأنشطة الرياضية للكرازة ، وبدأت أولى الفعاليات بمباراة كرة قدم بين شباب كنائس محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، وسط أجواء حماسية وتشجيع من كافة الحضور من مشجعي الفريقين.

مهرجان الكرازة بمط



ومن جانبه أعلن القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأن تصفيات مهرجان الكرازة بمدن القناة قد شارك بها هذا العام جميع الفئات العمرية من سن الطفوله وحتى الـ 60 عام.



واستكمل: “تشمل الأنشطة الرياضية التي سوف يتنافس فيها شباب المدن الثلاثة على عدد من الألعاب الرياضية مثل رياضة كرة القدم، والشطرنج، والجري، وكرة اليد وتنس الطاولة وغيرها”، مشيرا إلى أن التصفيات والمباريات ستستمر لمدة يومين.

مهرجان الكرازة بمط

وأشار المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأن الفرق الفائزة من تصفيات مهرجان الكرازة للأنشطة الرياضية لمدن القناة ، سوف يتأهلون للمنافسة في مهرجان الكرازة التابعة للكنيسة القبطية على مستوى الجمهورية، كما أن الفرق التى سوف تفوز بالمراكز الأولى سوف يقوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتكريمهم بنفسه وتسليم الميداليات لهم.