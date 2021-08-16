الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ابن المتهمة بحرق ضرتها في أطفيح: «بعتتني اشتري بنزين»

المتهمة
المتهمة

قرر الطفل «ن خ» 9 سنوات، ابن المتهمة بقتل ضرتها حرقا في أطفيح بالجيزة، خلال سؤاله على سبيل الاستدلال بتحقيقات النيابة العامة بإرسال والدته المتهمة له إلى أحد الحوانيت لابتياع مادة بترولية (بنزین) وعقب ابتیاعه لتلك المادة البترولية سلمها لوالدته.

وأضاف أنه وفي فجر اليوم التالي تناهى إلى سمعه صوت ضجيج وشجار صادم من غرفة المجني عليها فخرج من غرفته وأبصر والدته المتهمة تسدد ضربة للمجني عليها باستخدام ماسورة حديدية استقرت برأسها ثم سكبت المادة البترولية على جسد المجني عليها وعلى أنحاء غرفتها وأضرمت بها النيران بعود ثقاب ثم أغلقت باب الغرفة.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، ممرضة قتلت ضرتها حرقا في إطفيح محافظة الجيزة، إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات أن الغيرة دفعت المتهمة لإشعال النيران في ضرتها باستخدام مادة البنزين، ثم أغلقت عليها باب الغرفة في المنزل الذي تقيم فيه، لتمنع المجني عليه من محاولة إنقاذ نفسها، حتى تأكدت المتهمة من وفاة المجني عليها ثم أطلقت صرخات تجمع على إثرها الجيران لمسرح الجريمة.

نجل المتهمة قتل ضرتها حرقا أطفيح النيابة العامة

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وائل لطفي

صاحب الرؤية

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