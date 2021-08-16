مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه «نفسي ثم نفسي» (فيديو)

طرح الفنان مصطفى كامل 4 أغاني من ألبومه الجديد "وجع قلبي" وتحمل اسم "نفسي ثم نفسي" من كلمات هشام عبد الحليم وألحان محمد سراج وتوزيع أحمد باريتون وتعد الأغنية شكل جديد على كامل لم يقدمها قبل ذلك .

تقول كلمات الأغنية: "نفسى ثم نفسى خلاص، ومش هعمل حساب للناس، ومش أنانيه أنا بظبط، وببنى للى جاى أساس، لأنى تعبت في حياتى، خلاص قررت أنا الآتى أول حاجة ح اعملها ، ح أرتب اولوياتى، حاجات غاليه اوى عليا ، هحاول إنى ماخسرهاش، حاجات ملهاش أهميه ح ابعها حتى لو ببلاش، وهوه ده وقتى وميعادى ، ومش هيضيع على الفاضى".

في فرق كبير حقيقى ما بين قليل الحيلة والراضى، وقعت وقمت كام مرة وعمرى ما اشتكيت مره، لا قولت لحد بتألم ولا إتكلمت، مابين الوقعه والقومه، في درس جديد ومعلومه، وياما الدنيا بتعلم وانا إتعلمت .

وطرح مصطفى كامل مؤخرًا أغنية "يلا بينا نهزر" من كلماته وألحان فتحى مصطفى كامل وتوزيع اسلام ساسو، وقدمها بشكل محتلف وجديد عليه عن أغانيه السابقة .

وتصدر مصطفى كامل تريند “جوجل” بعد إعلانه تطور الحالة الصحية لوالدته، بعد إصابته هو وأسرته بالكامل بفيروس كورونا.

وكتب كامل فى منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "أرجو من كل حبايبي الدعاء لأمي.. أمي عادت للمستشفى ربنا يحفظ الجميع من هذا الڤيروس يا رب"، وذلك بعد إعلانه مغادرة المستشفى هو وأسرته منذ أيام لاستكمال العلاج في المنزل".

وعن حالته الصحية، قال مصطفى كامل، إنه الآن أصبح بصحة جيدة أفضل من الأول وأصبحت عملية التنفس عنده جيدة.

وتوجه مصطفى كامل بالشكر لكل من تابع حالته الصحية وأضاف فى منشورات له على الفيس بوك: “أشكر كل من قام بالاطمئنان والاتصال بى في فترة تعبى مشيرًا إلى أنه يطلب من الجميع الدعاء له ولأسرته ويارب نعدى منها على خير، حيث إننا عشنا فترة صعبة جدًا أتمنى لا تتكرر والحمد لله على كل شىء، وربنا يحفظ الجميع”.

ووجه كامل الشكر والعرفان لوزارة الصحة المصرية لوزيرة الصحة، كما أتقدم بوافر الشكر والتحية لطاقم أطباء مستشفي العجوزة وطاقم التمريض والذين لن نستطيع أن نوفيهم حقهم بالكلام، ولا نملك إلا رفع أيادينا في الصلاة داعين الله أن يجزيهم عما قدموه لنا خير الجزاء، كما وجه الشكر لكل رجال الإعلام والصحافة على متابعة حالته ليلاً نهارًا.

وأصيب مؤخرًا النجم مصطفى كامل وأسرته بفيروس كورونا، حيث شملت الإصابة والدته وزوجته وابنته، وتواجد فى مستشفى العجوزة.