الأمم المتحدة: على جميع الدول الاستعداد لاستقبال اللاجئين الأفغان

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن، اليوم الإثنين، على "استخدام كل الأدوات المتاحة لديه لوقف التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان".

وقال جوتيريش، إنه على جميع الدول الاستعداد لاستقبال اللاجئين الأفغان والامتناع عن أي عمليات لترحيلهم.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، خلال جلسة المجلس المؤلف من 15 دولة عضوا حول تطورات الأوضاع في أفغانستان، طالبان لممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحفظ الأرواح، وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية.

وقال إنه ثمة تقارير تقشعر لها الأبدان عن قيود شديدة على حقوق الإنسان لا سيما الانتهاكات المتزايدة بحق النساء والفتيات.

وأشار جوتيريش إلى أن وجود الأمم المتحدة في أفغانستان سيتكيف مع الوضع الأمني، لكنه سيستمر ويقدم الدعم.

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة عاجلة، اليوم الإثنين، لبحث تطورات الأوضاع في أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.

السيطرة على كابول

ودخل مقاتلو حركة طالبان العاصمة كابول الأحد، وسيطروا على مرافق ومؤسسات حكومية بعد قتال لم يدم طويلاً مع قوات الأمن الأفغانية، في سعي الحركة إلى العودة لحكم البلاد مرة أخرى بعد 20 عامًا من الحرب الأمريكية على أفغانستان.

كانت وكالة "رويتزر" نقلت عن مسئولين في "طالبان" قولهم إنه "لن يكون هناك أي حكومة انتقالية" في أفغانستان وأن الحركة تتوقع تسليمها الحكم بالكامل.

من جانبه، غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني، كابول، برفقة عدد من كبار مساعديه متوجها إلى طاجيكستان، قبل استقراره بدولة ثالثة.

وكانت تمكنت حركة طالبان، اليوم الأحد، من دخول القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، عقب مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأعلن قيادي في الحركة، الأحد، أن عناصر طالبان دخلت كابول بكل هدوء، مشيرًا إلى تسلم الحركة رسميًا إدارة العاصمة خلال ساعات، بعد فرار قوات أمن العاصمة، وفقًا للعربية الحدث.

من جانبها، أعلن مستشفى كابول، الأحد، عن إصابة أكثر من 40 في اشتباكات على مشارف العاصمة الأفغانية.