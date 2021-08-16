المتهمة بقتل ضرتها حرقا بأطفيح: «حطيت بنزين عليها وولعت عود كبريت»

أدلت المتهمة بقتل ضرتها حرقا في إطفيح محافظة الجيزة، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة، وأنها ارتكبت الجريمة لوجود خلافات عائلية سابقة فيما بينها وبين المجني عليها و زواجهما.

وأضافت المتهمة بحسب ما ورد في ملاحظات النيابة العامة بقرار الإحالة والذي حصلت “ الدستور” على نسخة منه، أنه وعلى أثر تلك الخلافات بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحها وأعدت لذلك أداة مادة بترولية سريعة الاشتعال "بنزین" ودخلت خلسة إلى الغرفة محل سكن المجني عليها.

- تفاصيل ارتكاب الواقعة

وأشارت المتهمة إلى أنه حال مقاومة الأخيرة لها سددت لها ضربة قاسية باستخدام أداة "ماسورة حديدية "، استقرت برأسها ما أصابها بحالة إغماء ثم سكبت المادة البترولية المعجلة للاشتعال "البنزين" و أوصلت إليها مصدرا حراريا باستخدام عود ثقاب قاصدة قتلها فأحدثت بها الإصابات التي أودت بحياتها .

وفي سياق متصل أقرت المتهمة أمام القاضي الجزئي خلال نظر تجديد حبسه بجلسة 2021/2/17 وهو ذات ما اعترفت به أمام قاضي الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة مشورة خلال نظر تجديد حبسها بجلستي 2021/3/3، 2021/4/21، و هو ذات ما اعترفت به أمام قاضي محكمة الجنايات خلال نظر تجديد حبسها بجلسة 2021/4/7.

- إحالة المتهمة للجنايات

و كانت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الإثنين، قد أحالت ممرضة قتلت ضرتها حرقا في إطفيح محافظة الجيزة، إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات أن الغيرة دفعت المتهمة لإشعال النيران في ضرتها باستخدام مادة البنزين، ثم أغلقت عليها باب الغرفة في المنزل الذي تقيم فيه، لتمنع المجني عليه من محاولة إنقاذ نفسها، حتى تأكدت المتهمة من وفاة المجني عليها ثم أطلقت صرخات تجمع على إثرها الجيران لمسرح الجريمة.

- تفاصيل قرار الإحالة

وجاء في نص قرار إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات أن النيابة العامة تتهم “أ. أ" المحبوسة احتياطيا وعمرها 27 سنة، ممرضة بمستشفى أطفيح المركزى لأنها بدائرة مركز شرطة أطفيح محافظة الجيزة قتلت المجني عليها " هـ. ش" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحها.

وتابع قرار الإحالة أنها أعدت لذلك الغرض أدوات ماسورة حديدية بمادة بترولية تعجل الإشتعال "بنزین" ودخلت إلى غرفتها السكنية ليلا والتي أيقنت سلفا تواجدها بها، ودخلت إليها وحال شروعها في تنفيذ مخططها بحرقها قاومتها المجني عليها فسددت لها ضربة باستخدام أداة "ماسورة حديدية" استقرت برأسها ما أصابها بحالة إغماء وعاجلتها بسكب المادة البترولية "البنزين"عليها، أثناء سقوطها أرضا متأثرة بالضربة، ثم أشعلت بها النيران قاصدة إزهاق روحها محدثا إصابته التي أودت بحياتها.

- اقتران الجناية بجريمة حرق غرفة

وأضاف قرار الإحالة أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى، وهي أن المتهمة في ذات الزمان والمكان وضعت النار عمدا في غرفة مسكونة كائنة بالعقار محل سكن المجني عليها ، وذلك بان سكبت مادة بترولية معجلة للاشتعال "بنزين "بداخله ثم أشعلت فيه النيران بإیصال مصدر حراري سریع (عود ثقاب) وألقته على جسد المجني عليها و امتدت النيران منه إلى محتويات الغرفة وأحرقتها.

وأشار قرار الإحالة أن المتهمة احرزت أداة "ماسورة حديدية"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.