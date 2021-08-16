صحة بورسعيد تستعد لإطلاق حملة ضد شلل الأطفال

عقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، اجتماعًا تحضيريًا لبحث الاستعدادات لحملة شلل الاطفال، والتي تنطلق الشهر القادم، ويشمل التطعيم جميع الأطفال المتواجدين بالنطاق الجغرافي لفرق التطعيم من سن يوم وحتى سن خمس سنوات مصريين وأجانب، وشدد على ضرورة أن يكون التطعيم بالرقم القومي للطفل او الرقم القومي لوالد الطفل.

في بداية الاجتماع، أكد السيد وكيل الوزارة على أن ظهور فيروس كورونا في العالم قد تسبب في تغيير مفاهيم كثيرة في التطبيق العملي بالقطاع الطبي مما أبرز أهمية دور الطب الوقائي وتصدره المشهد أثناء التعامل مع جائحة كورونا، والدور الفعال الذي قامت به إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ببورسعيد في حماية المواطنين من الأوبئة والأمراض المعدية، مما أدى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمحافظة بورسعيد التي تحظى أيضًا بوجود منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي كان لها أكبر الأثر في احتواء جائحة كورونا وتقديم الخدمات الطبية علي أعلى مستوى.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام بتحديث الخرائط الخاصة بفرق التطعيم والتشديد على تحديد المناطق الحدودية والأماكن عالية الخطورة والتي يوجد صعوبة في الوصول إليها، وشدد سيادته علي صلاحية معدات سلسلة التبريد وذلك حفاظًا على كفاءة الطعوم وتوزيعها، ووجود خطة العمل الموحدة على كافة الفرق المشاركة سواء الثابتة منها أو المتحركة.

ومن جانبه أكد مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، على أهمية تدريب الفرق على فن التعامل مع الجمهور وإزالة المعوقات السابقة وتحديث الخرائط، مع مراعاة ان يتم رسم الخرائط باليد والتنبيه بضرورة الاستعانة بطلاب مدارس التمريض لكفاءته التي ظهرت خلال الحملات السابقة، مع ضرورة تحقيق أهم أهداف الحملة، وهي أن يأخذ الطفل نقط التطعيم بطريقة آمنة وفعالة وعمل لافتات للإعلان عن الحملة والدعاية الكافية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.