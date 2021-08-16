محافظ المنوفية يتفقد أول مركز تكنولوجي متحرك يقدم الخدمات الحكومية للمواطنين

تيسيراً على المواطنين محافظ المنوفية يتفقد أول مركز تكنولجى متنقل لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد، محافظ المنوفية، سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لخدمة المواطنين أمام مقر الديوان العام، بهدف تحسين الخدمات الحكومية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الإقتصادية، جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، يأتى هذا فى إطار تكليفات القيادة السياسية بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وخاصة قرى الريف المصرى لتوفير حياة كريمة لهم وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

استمع محافظ المنوفية إلى شرح عن آليات وطرق تشغيل المركز التكنولوجي المتنقل والخدمات التي يقدمها للمواطنين والذي يعمل بأحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة والماسحات الضوئية لتقديم خدمة مميزة للمواطنين بقرى مركزى قويسنا، وبركة السبع، وسيتم العمل به أول شهر سبتمبر القادم.

ويهدف المركز التكنولوجى إلى تخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة، وسيعمل على تقديم خدمات عديدة بما يتوافق مع منظومة الشباك الواحد وتحقيق سبل الراحة للمواطنين ومنها إستخراج رخص مباني والمحلات وغيرها للوصول الي جميع أنواع الفئات وخاصة السيدات وكبار السن وسكان المناطق النائية والأشخاص ذوي الاعاقة أو ذوي القدرة المحدودة علي الحركة.

من جهته أكد محافظ المنوفية أنه سيكون في متابعة دورية للوقوف على مدى انتظام سير العمل بالمركز المتنقل، وتذليل العقبات لتحسين مستوى الخدمات، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى بكافة أجهزتها التنفيذية في تحسين آلية إدارة وتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إدخال قنوات جديدة ومبتكرة.

وكان قد وافق اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية على صرف مستحقات العاملين بمنظومة النظافة بمركز ومدينة الشهداء عن الحد الأدنى للأربعة أشهر الأخيرة، وذلك ضمانا لحقوقهم وحرصا على تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

جاء ذلك خلال جولته اليوم بمدينة الشهداء حيث التقى أحد عمال منظومة النظافة، والذي تضرر من عدم صرف مستحقات العاملين بالمنظومة الحد الادني عن الأربعة أشهر الأخيرة، حيث وجه محافظ المنوفية السكرتير العام ببحث الشكوى، واتخاذ إجراءات عاجلة لصرف مستحقاتهم وفقا للقانون، وعلى الفور قام اللواء علاء رشاد السكرتير العام، بالتواصل للتحقق من صحة الشكوى، وتم عرض مذكرة فورًا على محافظ المنوفية لصرف مستحقاتهم من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة حفاظا عليهم.