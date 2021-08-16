مصرع عامل غرقًا فى النيل وتسمم طفل بوجبة منزلية بسوهاج

لقي عامل يبلغ من العمر 23 سنة مصرعه غرقًا بنهر النيل بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، بينما أُصيب طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بحالة إعياء وقىء مستمر "ادعاء تناول طعام فاسد" بنفس المركز، وتم نقله للمستشفى المركزى للعلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بغرق عامل بنهر النيل لعدم إجادته السباحة وتسمم طفل عقب تناوله طعامًا فاسدًا وجبة غذائية منزلية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والمقدم أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما والنقيب أحمد رشاد معاون المباحث بغرق شخص بنهر النيل بجوار كوبري طما العلوي دائرة مركز طما.

وتبين غرق "عامر ف ع" 23 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة المركز وتم انتشال الجثة وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طما المركزي.

وبسؤال والد المتوفي 65 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة توفي غرقًا ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وجاء البلاغ الثانى بوصول الطفل "أحمد م ا ه" 4 سنوات ويقيم بناحية دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي مصابًا بحالة إعياء وقىء مستمر ادعاء تناول طعام فاسد وبسؤال والده 39 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر حدوث إصابة نجله المذكور عقب تناوله طعامًا منزليًا فاسدًا ونفى الشبهة الجنائية.