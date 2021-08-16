الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة الطيران المدني تبدء عمليات التفتيش على المطارات السياحية مع قرب حلول الفصل الشتوي

مصادر: لجنة فنية متخصصة للتفتيش على المطارات مع قرب حلول الشتاء

مطار
مطار

كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوي، عن تشكيل لجنية فنية من كافة التخصصات بالشركة المصرية للمطارات؛ للبدء في عمليت التفتيش على المطارات ذات المقاصد السياحية خلال الأيام القليلة المقبلة، ومتابعة تطبيق إجراءات التأمين والإجراءات الصحية، تزامنًا مع قرب حلول فصل الشتاء، والذي من المتوقع أن يشهد كثافة في أعداد المسافرين على الطيران، خاصة مع عودة استئناف الرحلات السياحية الروسية الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن مسئولي وزارة الطيران المدني وجهوا خلال الفترة الماضية بضرورة الاستعدادات القصوى لقرب التشغيل الشتوي بالمطارات ذات المقاصد السياحية التابعة لوزارة الطيران المدني، حيث تم تشكيل لجنة  فنية متخصصة من عددا من القطاعات بالشركة المصرية للمطارات، للقيام بجولات تفتيشية وتفقدية على تلك المطارات، لمتابعة الحركة التشغيلية بها والتعرف على الجوانب السلبية ورصد أية مشكلات ربما تعرقل سير الحركة الجوية والركابية خلال الفصل الشتوي، والعمل على حل تلك المشكلات وإزالة كافة العقبات.

وأشارت إلى أن هناك توقعات بزيادة معدلات التشغيل الجوي والركابي بمختلف الجنسيات مع بداية الفصل الشتوي، حيث أعلنت العديد من شركات الطيران الأجنبية زيادة رحلاتها الجوية الدولية السياحية الوافدة إلى المنتجعات المصرية، مع بداية شهر أكتوبر المقبل، في ظل التجهيزات والإمكانيات الضخمة التي تتميز بنها منظومة المطارات المصرية خلال السنوات الماضية.

وأوضحت المصادر، أن اللواء طيار منتصر مناع ميهوب نائب وزير الطيران المدني تفقد الأسبوع الماضي مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية والوقائية المتبعة، كما تابع وسائل الحماية الأمنية والتأمينية المعمول بها بالمطارين، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الاستعدادات الخاصة لبدء الفصل الشتوي.

 

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