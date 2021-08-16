حرائق الغابات تؤدى لإجلاء الآلاف فى الغرب الأمريكى

تواصلت حرائق الغابات عبر مساحات شاسعة من غرب الولايات المتحدة مما أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص عن مساكنهم.



وأعلن مسئولو إطفاء الحرائق في ولاية أوريجون الأمريكية، أنهم سيطروا بصورة كاملة على ما وصف بأنه من أضخم ما شهدته البلاد من حرائق حيث امتدت على مساحة تصل إلى 400 ألف فدان منذ أوائل شهر يوليو الماضي.



من جانبهم ذكر المسئولون عن هيئة الإطفاء بولاية كاليفورنيا أن الحرائق التي انتشرت في الولاية على مساحة تربو على 550 ألف فدان في أنحاء أربع مناطق بالجانب الشمالي من الولاية وتمت السيطرة على ثلث حجم تلك الحرائق.



وفي شرق ولاية يوتا اضطرت السلطات إلى إخلاء 6000 منزل على الأقل جراء الحرائق المشتعلة منذ مساء أمس السبت وقد حذر سبنسر كوكس حاكم الولاية من أن الأمور قد تزداد سوءا مع التهام الحرائق لأكثر من 1500 فدان في مدينة "سولت ليك سيتي" ولم تتم السيطرة عليها بعد.

وعلى صعيد آخر، قال مسئول أمريكي: إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سمحت بإرسال ألف جندي إضافي؛ للمساعدة في عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول، مما يرفع إجمالي العدد الذي أرسل إلى أفغانستان مؤقتا إلى ستة آلاف جندي.

وأضاف المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: إن ألف جندي إضافي سيأتون من الفرقة 82 المحمولة جوا، والتي كانت بالفعل في حالة تأهب.

وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي لأعضاء في مجلس الشيوخ، اليوم الأحد: إن التقييم السابق بشأن مدى سرعة إعادة تشكيل جماعات إرهابية في أفغانستان سوف يتسارع على الأرجح بسبب ما يحدث هناك الآن، حسبما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري.

وسقطت أفغانستان في أيدي طالبان بشكل أسرع مما توقع الرئيس جو بايدن وقادته العسكريون.

ووفقا لموقع أكسيوس، سأل السناتور الجمهوري ليندسي جراهام في مكالمة هاتفية جرت : بين كبار مسئولي بايدن وأعضاء بمجلس الشيوخ من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وزير الدفاع لويد أوستن ووميلي عما إذا كانوا سيراجعون تقييما تم تقديمه للكونجرس في يونيو الماضي بشأن خطر "متوسط الدرجة" لإعادة تأسيس جماعات إرهابية في أفغانستان في غضون عامين.

ورد ميلي بالإيجاب قائلا: إنه سيتعين عليه إجراء تقييم بأن الجدول الزمني سيكون أقرب من ذلك، وأنه سيكون سعيدا بإطلاع أعضاء المجلس في إحاطة سرية.