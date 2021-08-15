الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا ترسل 1000 جندى إضافى لدعم عمليات الإجلاء من كابول

البنتاجون
البنتاجون

قال مسئول أمريكي اليوم الأحد: إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سمحت بإرسال ألف جندي إضافي؛ للمساعدة في عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول، مما يرفع إجمالي العدد الذي أرسل إلى أفغانستان مؤقتا إلى ستة آلاف جندي.

وأضاف المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: إن ألف جندي إضافي سيأتون من الفرقة 82 المحمولة جوا، والتي كانت بالفعل في حالة تأهب.

وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي لأعضاء في مجلس الشيوخ، اليوم الأحد: إن التقييم السابق بشأن مدى سرعة إعادة تشكيل جماعات إرهابية في أفغانستان سوف يتسارع على الأرجح بسبب ما يحدث هناك الآن، حسبما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري.

وسقطت أفغانستان في أيدي طالبان بشكل أسرع مما توقع الرئيس جو بايدن وقادته العسكريون.

ووفقا لموقع أكسيوس، سأل السناتور الجمهوري ليندسي جراهام في مكالمة هاتفية جرت اليوم الأحد: بين كبار مسئولي بايدن وأعضاء بمجلس الشيوخ من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وزير الدفاع لويد أوستن ووميلي عما إذا كانوا سيراجعون تقييما تم تقديمه للكونجرس في يونيو الماضي بشأن خطر "متوسط الدرجة" لإعادة تأسيس جماعات إرهابية في أفغانستان في غضون عامين.

ورد ميلي بالإيجاب قائلا: إنه سيتعين عليه إجراء تقييم بأن الجدول الزمني سيكون أقرب من ذلك، وأنه سيكون سعيدا بإطلاع أعضاء المجلس في إحاطة سرية.

وفي 29 فبراير العام الماضي، وقعت الولايات المتحدة مع ممثلي المكتب السياسي لحركة "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا يقضي بسحب قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من أفغانستان خلال 14 شهرا.

كما ينص على قطع طالبان علاقاتها مع الجماعات الإرهابية، وعدم استخدام أراضي أفغانستان كملاذ للجماعات الإرهابية أو لشن عمليات تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون كابول العاصمة الأفغانية أفغانستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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