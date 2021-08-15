الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تموين الإسكندرية» تنفي وجود ديدان بالأرز التمويني

الارز التمويني
الارز التمويني

أكد المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، أنه لا صحة لما تم تداوله من شكاوى على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر فيها أنه يوجد ديدان داخل أكياس الأرز التموينى المنصرف للمواطنين، وأن الأرز فاسد و به ديدان.

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وجود ديدان بالأرز التمويني


وأشار بيان صادر من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه فور وصول الشكوى إلى المديرية، أصدر وكيل وزارة التموين تعليماته إلى جميع أجهزة الرقابة التابعة للمديرية بفحص هذه الشكوى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فورا تجاه أى مخالفات تنتج من تلك الشكوى حفاظًا على صحة المواطنين و حفاظا على أموال الدعم و حفاظا على الإصلاح الاقتصادى و الإدارى التى تقوم به الدولة المصرية.

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وجود ديدان بالأرز التمويني

واوضح البيان انه ردا على مثيرى الفتن و محاولات من النيل من استقرار الدولة، تبين بالفحص من قبل رجال التموين عدم صحة هذه الشكوى و سلامة الأرز التموينى المنصرف للمواطنين كما جاء بالفيديو الموثق و الصور المرفقة بهذا البيان.

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وجود ديدان بالأرز التمويني


وتابع بيان مديرية التموين في الإسكندرية، إلى أن حرصا منا و زيادة في الإجراءات المتبعة مرفق طيه صورة لسحب عينات من السلع التموينية، ومنها سلعة الأرز من قبل وزارة التموين متمثلة بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لمطابقته بالمواصفات الفنية للسلع التموينية، و أن الدولة متمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية تحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية بكميات و فيرة و جودة عالية وأسعار تنافسية.

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وجود ديدان بالأرز التمويني


وشدد البيان ،أننا فى هذا الموقف نهيب بالمواطنين و قيادات المجتمع المدني عدم الانسياق وراء الشكاوى المغرضة و عرضها على المسؤولين لفحصها و الرد عليها بدلا من إثارة المواطنين، و تهيئة مناخ خصب لتداول الشائعات التى تنال من استقرار الوطن.   

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وجود ديدان بالأرز التمويني
وزارة التموين شكوى اكياس الأرز التموينى الإجراءات القانونية سلامة الأرز التموينى

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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