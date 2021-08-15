عضو بـ«اتصالات الشيوخ»: ميكنة الضرائب العقارية يحسن ترتيب مصر عالميا

قال حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن تحديث وميكنة العمل بمصلحة الضرائب العقارية وإتاحه خدماتها عبر منصة "مصر الرقمية"، أمر شديد الأهمية للتكامل مع جهود التطوير والتحول الرقمى فى المصالح الإيرادية.

وأشاد توفيق، في تصريحات للمحررين البرلمانين، بتوجيهات الحكومة بضغط الجدول الزمنى لميكنة الضرائب العقارية والتوسع فى الخدمات الإلكترونية عبر منصة مصر الرقمية ودراسة تلقى الطعون الضرييبية إلكترونيا، لافتا إلى أنها من أكثر المصالح الإيرادية التى تحتاج لمجهود ضخم لإتمام عملية التحول الرقمى، فى ظل الاعتماد الكامل على العمل الورقى والدفاتر فى المنظومة الحالية.

وشدد توفيق على أهمية تكثيف التدريب للعاملين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، حتى لا تكون بمثابة عائق للتطوير، موضحا أن التحول الرقمى بمجال الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، من شأنه أن يحسن ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وتحسين بيئة الأعمال، وهى من القطاعات التى يجب أن تحظى بأولوية كاملة فى عملية التحول الرقمى.

وطالب توفيق بعدم تحميل المواطنين والمتعاملين مع الضرائب العقارية أو الضرائب والجمارك، تكلفة التطوير والميكنة من خلال زيادة رسوم التعاملات الالكترونية، لأن الهدف هو التسهيل على المواطن وليس تحميله مزيد من الأعباء التى تجعله يفضل التعامل الورقى نتيجة ارتفاع تكلفة التعامل الالكترونى، وهو ما يتعارض تماما مه الهدف من جهود التطوير.

يأتي هذ فيما تبنت وزارة المالية خطة مستقبلية للاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية، عبر عدة محاور تشريعية ورقمية بجانب مكافحة التهرب، وتسوية النزاعات وتطوير البنية التحتية والمقرات مع الاهتمام برفع القدرات البشرية.

وتشتمل منظومة تطوير الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والإقرارات الضريبية الإلكترونية، إلى جانب جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية، وكذلك مشروع الإيصالات الإلكترونية، وتعد الفاتورة الفاتورة الإلكترونية أحد الأدوات التي تساعد في معرفة الاقتصاد، لأنه فى النهاية نستطيع الحصول على عمليات المبيعات إلكترونيًا، والتي تمثل مشتريات الطرف الآخر، وبالتالي البائع والمشترى يكونوا متواجدين لدى المنظومة.

وبدأ تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 نوفمبر الماضي، والمرحلة الثانية فى 15 فبراير الماضي، والمرحلة الثالثة فى 15 مايو الماضى، وذلك على ممولى مركز كبار الممولين، والمرحلة الرابعة ستبدأ فى 15 سبتمبر القادم بالتطبيق على ممولى مركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة.

تشمل هذه المراحل نقط الفواتير من شركة B2B، وبلغ عدد الشركات التى انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن 2080 شركة من كبار الممولين، وبلغ عدد الفواتير على المنظومة أكثر من 32.5 مليون فاتورة إلكترونية.