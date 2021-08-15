الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«السياحة» تحذر مستأجرى الشواطئ المخالفة بالإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

تواصل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملاتها اليومية بشواطئ المحافظة، للتفتيش على الخدمات، ومراقبة الالتزام بالتعليمات وأسعار الشواطئ، وعدم فرض الإكراميات.  

وخلال المرور اليومي، رصد مراقبوا الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عدة مخالفات تمثلت في: تجاوز الأسعار المعتمدة لتذاكر دخول شاطئ الزهور، وتحصيل مبالغ إضافية من رواد الشاطئ، و تم إرجاعها إلى أصحابها، وجاري عرض تقرير غدًا بالمخالفة.

كما تم تلقى شكوى من أحد رواد شاطئ «السلام 2» بالعجمي، عن فرض دفع إكرامية من أحد عمال الشاطئ، و قد تم التحقق منها، و على الفور تم طرد العامل نهائيًا، ورد المبلغ لصاحبه.

وتم التنبيه على مستغل شاطئ إدوارد الخراط، و مستغل شاطئ ميرامار الشرقي، بوضع لوحة على دورات المياه بعنوان «الحمام مجانًا»، كما تم التنبيه على مستغل شاطئ ميرامار الشرقي على إزالة لوحة مكتوب عليها المياه مقطوعة، رغم توفر المياه بالشاطئ، وتم الاستجابة على الفور وتوجيه التحذير للمستأجر مع دوام المتابعة.

كما ورود شكوى خاصة بعدم نظافة شواطئ الأنفوشي، وعلى الفور تمت الاستجابة وإرسال فرق النظافة، وقد تم التنبيه علي المستأجرين بنظافة الشواطئ بصفة يومية، وتم التنبيه على مستغل شاطئ «سيدى بشر1»، بسرعة تنظيف مياه البحر من المخلفات  للحفاظ على سلامة الرواد.

ولتحقيق الانضباط و تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تم اليوم مصادرة أعداد من الشيشة بشواطئ: «سيدي بشر 1، البوريفاج جزيرة الذهب، أفلاطون، زهراء العجمي، أبو يوسف»، كما ضبط و مصادرة ممنوعات بشاطئ «جليم» و شاطئ «السرايا» وشاطئ »جزيرة الذهب»، و قد تم إعدامها أمام حائزيها.

المصايف بالإسكندرية الشواطئ فرض الاكراميات طرد عامل التحذير اعدام ممنوعات الاجراءات الاحترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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