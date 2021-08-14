الأول على الثانوية الأزهرية «مكفوفين»: «بحلم أكون سفير للأزهر بالخارج»

عبرعصام محمد إبراهيم الأول علي الثانوية الأزهرية، صاحب المركز الأول على مستوى الطلاب الإكِفَّاء بنسبة ٩٧,١٤٪؜، عن فرحته بمكالمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يبلغه مهنئا له، مضيفا أول من بلغني بالفرحة التي وصلت إلى قلبي.

قال عصام محمد إبراهيم، الطالب بمعهد سنباط بمحافظة الغربية وصاحب مجموع ٦١٢ درجة، إن فرحته اليوم هي فرحة والدته وجميع أهل قريته الذين ساندوه منذ صغره حتي تمكن من حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر.

وعن الكلية التي يرغب الإلتحاق بها، أوضح عصام أنه يرغب في الالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية "لغات" ليحقق حلمه في أن يكون سفيرا للأزهر بالخارج ينشر الفكر الوسطي للدين الإسلامي.

كان الأزهر الشريف، قد أعلن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021م، بعدما أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية هنأ فيها الطلاب الأوائل بتفوقهم وقدم الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

وأشاد فضيلته خلال اتصاله بالأوائل بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب أن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

كما حرص فضيلته على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار وباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.