دراسة: تناول الأطعمة النباتية يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب للنصف

يتطلب الحفاظ على صحة قلبك الكثير من الخطوات، خاصة عندما يتعلق الأمر بما تأكله، وعادةً ما يتضمن الحفاظ على نظام غذائي صحي مع إزالة الأطعمة المسببة للمشاكل من تناوبها المعتاد.

تعد أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة، في الولايات المتحدة، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بالنسبة لمعظم الناس، ووفقا لدراسة جديدة ، فإن تناول أكثر من نوع واحد من الطعام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى النصف.

الأطعمة النباتية وامراض القلب

يمكن أن يقلل تناول المزيد من الأطعمة النباتية من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى النصف.

تهدف دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة جمعية القلب الأمريكية ، إلى تحديد كيف يمكن أن يؤثر تبني نظام غذائي طويل الأمد يركز على الأطعمة النباتية على تطور أمراض القلب في وقت لاحق من الحياة.

لاختبار هذه النظرية قام فريق بحث بتحليل بيانات من 4946 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا تم تسجيلهم في دراسة تطوير مخاطر الشريان التاجي لدى الشباب ، ثم تم تتبع صحتهم من خلال ثمانية اختبارات متابعة من 1987 إلى 1988 حتى 2015-16.



بعدها أجرى الباحثون مقابلات النظام الغذائي من حسث التاريخ والمرتبة لكل مشارك باستخدام نتيجة النظام الغذائي الجودة في بداية الدراسة، وسبع سنوات، و20 سة في وقت لاحق، و حصلت الأطعمة المصنفة على أنها مفيدة بما في ذلك الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات على درجات أعلى من الأطعمة الضارة مثل اللحوم الحمراء عالية الدسم والبطاطا المقلية والوجبات الخفيفة المالحة والمعجنات والمشروبات السكرية.

تم إدراج الأطعمة المحايدة على أنها الحبوب المكررة والبطاطس واللحوم الخالية من الدهون والمحار، ووجد الباحثون أنه عادةً ، كانت الدرجات الأعلى بين المشاركين مرتبطة بأولئك الذين تناولوا نظامًا غذائيًا نباتيًا.

نتائج الدراسة



أظهرت النتائج أن المشاركين الذين سجلوا أعلى 20 في المائة من درجات النظام الغذائي طويل الأمد كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 52 في المائة .

لكن الباحثين وجدوا أيضًا أن المشاركين الذين زادت درجاتهم بين سن السابعة و 20 - عندما كان معظم المشاركين بين سن 25 و 50 كانوا أقل عرضة بنسبة 61 في المائة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من أولئك الذين ساءت وجباتهم الغذائية خلال نفس الفترة الزمنية.



يقول مؤلفو الدراسة إن النظم الغذائية الصحية التي تركز على النبات ليست بالضرورة نباتية بالكامل.