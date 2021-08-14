مجدي صابر: 20 جنيهًا سعر تذكرة مهرجان القلعة.. ووسائل انتقال للجمهور مجانًا

تنطلق فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، غدًا الأحد، وتستمر على مدار 16 يوم متصلة حتى الإثنين 30 أغسطس، ويقام خلالها 31 حفلًا موسيقيًا وغنائيًا متنوعًا يجمع العديد من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي.

وقال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مهرجان القلعة أحد أهم المهرجانات التي تنظمها الأوبرا، لأنه يخاطب المواطن المصري البسيط، ويسهم في الارتقاء بالذوق العام، نافيا جملة وتفصيلا ما نشر مؤخرا حول زيادة أسعار تذاكر الحفلات.

وأشار إلى أن سعر التذكرة فى متناول الجميع وثابتة منذ الأعوام الماضية ولن تزيد هذا العام، وهي 20 جنيهًا فقط، مؤكدا أنه قد تم إقامة 6 منافذ بيع للتذاكر في المدخل الأول للقلعة تعمل يوميا اعتبارا من الساعة الرابعة عصراً ويبدأ دخول الجمهور من الساعة الخامسة قبل بدء الحفلات بثلاث ساعات بحد أقصى أربعة آلاف مشاهد يوميا.

وأضاف «صابر»: قامت إدارة الأوبرا بتوفير وسائل لنقل الجمهور «مجانًا» من بوابات الدخول حتي مسرح المحكي وأماكن للخدمات، بجانب تحديد مسار خاص لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، بالاضافة الى رفع كفاءة خشبة المسرح وتعديل زوايا الرؤية للمشاهدين كما تم وضع شاشات ضخمة لنقل جميع الفعاليات، مشددا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنها مجلس الوزراء بشأن مجابهة الوباء، والالتزام بارتداء الكمامات، وإلزام دخول الجمهور من البوابة المخصصة للتعقيم وقياس درجة الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.

وأوضح «صابر» أن خلال حفل الافتتاح، غدًا، يتم تكريم 12 شخصية فنية وإدارية ساهموا فى إثراء الساحة الإبداعية، وشاركوا فى صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان وهم المطرب أمجد العطافى ، عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم ، الدكتورة عزة مدين ، الفنان خالد شهدی كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى ، الإعلامي أمجد مصطفى، المطربة ريم كمال ، السوبرانو داليا فاروق ، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية ، اسم المهندس مؤنس العطوي ، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه .