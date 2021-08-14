«التموين» تقدم نصائح للمستهلكين عند الإقبال على الأسماك المملحة أو المدخنة

قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية نصائح للمستهلكين عند الإقبال على الأسماك المملحة أو المدخنة خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة لـ40 درجة حتى لا يتعرضوا لتسمم غذائي.

أولا: توخي الحذر من شراء الأسماك المملحة إلا بعد التأكد من تماسك جسم الفسيخ وأن تكون غير متهالكة أو متعفنة وأن تكون ناعمة الملمس ووردية اللون ولايكون لونها غامق أو رمادي والأنسجة يجب أن تكون متماسكة.

ثانيا: تكون الأسماك معروضة في محال تجارية مرخصة ولديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

ثالثا: يحذر من شرائها على الأرصفة أو الشوارع ولا تكون معروضة في درجات الحرارة العالية وأن تكون في صناديق.

رابعا: الحذر من بعض المستغلين يقوم بوضع الرنجة في زيت علي التسخين ليتم احتوائها علي لون ذهبي وتكون لامعة اللون وهذا هو نوعا من الغش التجاري وتكون منتهية الصلاحية الإنتاجية مما يعرض المستهلكين إلى الخطر على صحتهم وتعرضهم لحالات التسمم الغذائي.

خامسا: في حال الشك بالأسماك المدخنة بعد أكلها يجب تناول الخضروات والخس والليمون والبصل وشرب كميات كبيرة من المياه حفاظا على صحتهم من الخطر.