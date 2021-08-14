السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيادة معدلات التشغيل الجوى بين مطارات القاهرة واليمن

مطار القاهرة
مطار القاهرة

يشهد مطار القاهرة الدولي يوميًا انطلاق ووصول 8 رحلات دولية ببين عدن وصنعاء عبر مختلف شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة، بالإضافة إلى الخطوط الجوية اليمينة، حيث يتم تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على تلك الرحلات، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات في ظل الظروف الصحية السيئة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

وتشهد الحركة الجوية بين المطارات اليمنية والمصرية (القاهرة وبرج العرب) تشهد زيادة ركابية كبيرة، حيث حصلت إحدى شركات الطيران الخاصة المصرية على الموافقات الأمنية من سلطة الطيران المدني على تسيير رحلات جوية دولية بين القاهرة ومطارى صنعاء وعدن.

مطار القاهرة مطار صنعاء مطار عدن الخطوط اليمينة اخبار مصر للطيرا ن

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