قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

تصاعدت حدة الأزمة بين إسرائيل وبولندا، بعد مصادقة الأخيرة على قانون جديد بشأن ممتلكات اليهود الناجين من المحرقة النازية «الهولوكوست» خلال الحرب العالمية الثانية.

وهاجمت إسرائيل، بولندا، منذ قيام برلمان الأخيرة بتمرير القانون، قبل ثلاثة أيام، قائلة إنه يقييد مطالب اليهود الناجين من المحرقة النازية «الهولوكوست»، بشأن ممتلكاتهم.

بولندا تصادق على القانون

وأعلن أندريه دودا رئيس بولندا، مساء اليوم، مصادقته على قانون من شأنه الحد من قدرة اليهود الناجين من المحرقة «الهولوكوست» على المطالبة بممتلكاتهم، مؤكدًا أنه اتخذ القرار بعد دراسة كاملة وشاملة للقضية، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وقال رئيس بولندا: "معنى القانون الذي يحظر الاستئناف ضد القرارات الإدارية المتخذة منذ أكثر من 30 عامًا هو منع إعادة الأصول التي نهبها النازيون والتي تم تأميمها لاحقًا في بولندا".

وبمصادقة الرئيس البولندي على القانون فإنه يدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم، فيما أوضحت «يديعوت» أن بولندا تعد من الدول القليلة التي لم تنشئ صندوقًا لتعويض الناجين من «الهولوكوست» والذين سُرقت ممتلكاتهم.

إسرائيل تهاجم بولندا

من جانبه، هاجم يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية، بولندا، قائلا إن القانون الذي تمرره من شأنه أن يمثل إنكارا جزئيًا للمحرقة التي ارتكبها النازيون ضد اليهود، بينما رد عليه نظيره الهولندي بافيل جابلونسكي، موضحًا: "استخدم لابيد عبارة إنكار المحرقة، ونحن مستاؤون من اختيار الكلمات ونرفض بشدة هذا الاتهام الباطل، وما يفعله هو محاولة منفصلة عن الواقع لكسب الدعم السياسي".

وتابع وزير خارجية بولندا: "بلادنا تدين بشدة استغلال مأساة ملايين اليهود خلال الحرب العالمية الثانية في الخطاب السياسي الحالي وكذلك الهجمات الخبيثة ضد بولندا".

موقف أمريكا من قانون «ممتلكات اليهود»

في السياق ذاته، أعرب أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، في وقت سابق، عن قلق الولايات المتحدة من قانون «ممتلكات اليهود» الذي وافق عليه البرلمان الهولندي منذ أيام.

وقال الخارجية الأمريكية: "بالإضافة إلى التوترات مع إسرائيل، وتدهو العلاقات بين الولايات المتحدة وبولندا أيضًا نتيجة لسن ذلك القانون في البرلمان، ولكن أيضًا ذلك التدهور نتيجة (قانون التلفزيون) الذي طرد شركة (ديسكفري) الأمريكية من هناك، والتي تمتلك أيضًا قناة (TVN24) الإخبارية".