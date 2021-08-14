توقعات بزيادة عدد السياحة الروسية فى مصر منتصف سبتمبر المقبل

توقع الخبير السياحي سامح سعد، رئيس شركة “أشتي” إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، زيادة عدد السياح الروس الوافدين لمصر ابتداء من منتصف سبتمبر المقبل.

وأضاف سعد، لـ"الدستور"، أن سبب زيادة عدد السياح الروس خلال شهر سبتمبر سيكون انتهاء الموسم الصيفي في تركيا.

وأوضح أن موسم الشتاء في مصر سيشهد زيادة عدد السياحة الوافدة كون الروس أن مناخ مصر يمتاز بالشمس خلال شهر الشتاء وهو ما تفتقده روسيا.

وتابع أن جهود الدولة واضحة في عودة السياحة الروسية، مشيرا إلى أن عدد السياحة الروسية الوافدة كان قد وصل قبل 2011 إلى 10 ملايين سائح روسي، بينما وصل عام 2015 إلى 3 ملايين.

وأكد أن مناخ مصر جاذب للسياحة الروسية، لذا فإن السياح الروس يتواجدون بكثرة في الغردقة نظرا لامتلاك بعضهم عقارات واستثمارات في مدينة الغردقة، منوها بأن بعض الفنادق اتجهت إلى الترويج الجيد لجذب السياحة الروسية.

من جانبه، قال عمرو عطية رئيس شركة مصر للفنادق، إن السياحة الروسية تمثل نسبة جيدة من عدد السياح الوافدين لمصر، مشيرا إلى أن جهود الدولة وراء عودة السياحة الروسية.

وأشار إلى أن الغردقة وشرم الشيخ ستكون الأكثر استفادة من عودة السياحة الروسية لمصر بكثرة مرة أخرى.

وأكد أن مناخ مصر الجاذب خلال موسم الشتاء سيكون أحد العوامل المهمة في زيادة عدد السياح الروس، منوها بأن الفنادق هناك ستعوض الخسائر التي تعرضت لها خلال أزمة انتشار فيروس كورونا.