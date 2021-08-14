السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عصابة سرقوا «14 توك توك» في منطقة مدينة السلام

حبس عصابة
حبس عصابة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم السبت، حبس عصابة من فردين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لسرقتهم  مركبات “التوك توك” بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة مدينة السلام محافظة القاهرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هما "حماده. ع"، "طه. ع"، عاطلين وأقرا بارتكابهم وقائع سرقة عدد من مركبات التوك توك  بأسلوب المفتاح المصطنع  واعترف المتهمين بارتكاب عدد 14 واقعة سرقة، وبيع 5 منها بمبلغ 15 ألف لـ"التوكتوك" الواحد وأرشدا عن مكان باقي "التكاتك" المسروقة، كما أقروا بارتكابهم لوقائع السرقة لمرورهم  بأزمات مالية متتالية.


كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام، تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم شرطة السلام، وبسؤالهم أقرا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدا عن باقى التكاتك المسروقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

بحسب المادة 318 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

حبس سرقة السلام نيابة السلام قسم شرطة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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