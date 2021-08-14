السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يثمن نجاح القوات المسلحة في القضاء على 13 تكفيريّا بشمال سيناء

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بنجاح أبطال وصقور قواتنا المسلحة الباسلة خاصة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين وقضائهم على 13 عنصرًا تكفيريًّا بوسط وشمال سيناء.

وأكد خضراوي، في بيان، أن أبطال القوات المسلحة هم الدرع والسيف لحماية الدولة المصرية والدفاع عن مقدساتها وجميع حدودها مهما كانت التضحيات، مشيراً إلى إن جنودنا البواسل هم خير أجناد الأرض بشهادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

 وأضاف، أن هناك علاقة أبدية بين الشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة، وهذه العلاقة الخاصة هى سر بقاء الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تتعرض لها، مشيراً إلى أن المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية يثقفون ثقة تامة ومطلقة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى يقفون صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة لمصر وخلف قواتنا المسلحة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة.

وتوجه المهندس عبد السلام خضراوي بالدعاء إلى الله عز وجل أن يرحم شهداء قواتنا المسلحة وأن ينزلهم منازل الأبرار ويسكنهم الفردوس الأعلى ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة قواتنا المسلحة والشرطة الوطنية فى القضاء على الإرهاب والإرهابين.

المهندس عبد السلام خضراوى مجلس النواب القوات المسلحة الشعب المصري الدولة المصرية التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية شهداء القوات المسلحة

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الانحياز للبسطاء

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