المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية: خطة أمنية لمنع تسلل الإرهابيين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية ،اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية كبرى لملاحقة الإرهابيين وتطهير مناطق شمالي بغداد.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوسائل اعلام عراقية ,تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة واستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة انطلقت عملية أمنية كبرى بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد لمنع تسلل الإرهابيين في المناطق ومنها منطقة الطارمية".

وأضاف أن"العملية الأمنية التى تقوم بها قيادة عمليات بغداد في منطقة اللواء 59 مهمة وتهدف الى ملاحقة الخلايا الإرهابية الناشطة في تلك المنطقة والقضاء على تواجد الإرهابيين فيها"، لافتاً الى أن "العملية مستمرة الى أن تحقق أهدافها".

وتابع الخفاجي أن "قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد ستقوم بإعداد خطط أمنية لمنع تسلل الإرهابيين في المناطق ،والحفاظ على أبراج الطاقة من التخريب".

هذا وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق شمالي بغداد.

وذكر بيان للخلية، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت قيادة عمليات بغداد وبإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي،في الساعة 600 من صباح اليوم ، بعملية أمنية واسعة في مناطق شمالي العاصمة بغداد، اشتركت فيها وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى".

وأضاف أن"العملية تهدف الى تعقب عناصر عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق".

وكشفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الثلاثاء الماضي، عن إعداد خطط بالتنسيق مع وزارة الكهرباء العراقية لحماية أبراج الطاقة، فيما أعلنت عن الإطاحة بعدد من المتورطين في استهدافها.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، لوسائل إعلام عراقية، إن قيادة العمليات المشتركة لديها خطط أعدتها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لحماية أبراج الطاقة"، لافتًا إلى أن "القيادة أدخلت جهدًا فنيًا جديدًا في عملية حماية أبراج الطاقة الكهربائية والحفاظ عليها".

وأضاف الخفاجي، أن قيادة العمليات تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين وإيقاف الكثير من الاستهدافات لأبراج الطاقة من خلال عمليات نوعية، مبيناً أنه "تم استخدام كمائن ونشر قوات لحماية الأبراج فضلاً عن الاستطلاع الجوي سواء بطائرات القوة الجوية وطيران الجيش أو بالمفارز أو حتى بطائرات الاستطلاع من دون طيار".

وأوضح أن "هذه العمليات وعمليات أخرى اعتمدتها القيادة من خلال الحشد العشائري الذي تم تحميله مسؤولية حماية أبراج الطاقة الكهربائية التي تمر من خلال قراهم أو مدنهم".

وأكد أن "العمل مستمر لمطاردة وملاحقة كل المتورطين في هذا المجال"، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية تمكنت في الفترة الأخيرة من إلقاء القبض على البعض منهم وزودونا بالمعلومات المهمة في هذا المجال.