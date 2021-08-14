التأديبية: وقف طعن أستاذ جامعي يطالب بإلغاء مجازاته لقيامه بأعمال العميد

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بوقف طعن أستاذ جامعي يطالب بإلغاء قرار مجازاته بعقوبة اللوم، جزئيًا لمدة شهر لما نُسب إليه من قيامه بأعمال عميد الكلية.

الأستاذ الجامعي تقاعس عن إعلان الجامعة بطعنه على قرارها

وذكر الطاعن شرحا لطعنه، أنه يشغل وظيفة أستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب بإحدي الجامعات، وباعتباره أقدم الأساتذة بالقسم فقد باشر أعمال رئاسته لعدة سنوات، كما قام بأعمال عميد الكلية، وفوجئ بصدور القرار المطعون فيه بمجازاته بعقوبة اللوم، وإذا علم بالقرار المطعون فيه، فقد نعى عليه صدوره دون أساس من القانون، ومن ثم أقام طعنه على اللوم الصادر بحقه.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد كلفت الطاعن بجلساتها 5/8/2020، 23/9/2020، 2/12/2020 بإعلان الجامعة المطعون ضدها بأصل صحيفة الطعن، وتَأجَّل نظر الطعن غير مرة لذات السبب، وإذ تقاعس الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولم ينهض إلى تنفيذه، فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر إعمالا لنص المادة (99) مرافعات.