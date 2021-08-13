السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل على الحجار بمسرح الزمالك.. 26 أغسطس

علي الحجار
علي الحجار

يستعد النجم علي الحجار لإحياء حفل غنائي جماهيري ضخم يوم 26 أغسطس وذلك على خشبة مسرح الزمالك.

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 4 فئات الفئة الأولى جاءت بمبلغ  700 جنيه، والفئة الثانية بمبلغ 500 جنيه، والفئة الثالثة بمبلغ 400 جنيه، والفئة الرابعة بمبلغ 200 جنيه مصري، بجانب طاولات الـVIP والتي نفدت جميع تذاكرها.

ومن المقرر أن يقدم علي الحجار خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته ومنها: "اللي اشتري، والسيرة الهلالية، وتعالى يا هوى، وطب إيه يبعدني عنك، وماتكدبيش، وعنوان بيتنا، والليل وآخره، وكناريا، وانكسر، وتحت نفس الشمس، واعذريني، ومفيناش من الخوف، ولما أنت ناوي على السفر، وعارفة، وفي قلب الليل، وزي الهوا، وتسأليني، ولا تحلي الأيام، وأسيبك ليه، وكل الجروح، وروحي فيكي، ولروحنا نعود، وتيجيش نعيش.

كما يستعد علي الحجار لحفل غنائي كبير يوم 19 الشهر الحالي ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة في دورته الـ29 والتي تنطلق منتصف أغسطس الجارى وتشهد عددًا من المفاجآت.

نفدت تذاكر حفل النجم علي الحجار، المقرر إقامته على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، برئاسة د.مجدى صابر، وذلك في الثامنة من مساء الأحد الموافق 22 أغسطس.

ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل وهى: 

• غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

• الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

• الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

• ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

• غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

• غير مسموح بتحريك المقاعد.

• ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

• ارتداء الزى اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

• ممنوع التصوير.

وأتاحت إدارة الأوبرا خاصية الحجز الإلكتروني، وشهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة، ونفدت بعد ساعتين من طرحها بالكامل، ما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذي لم يلحق بالحجز، وانقسمت التذاكر إلى ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 135 جنيهًا، الثانية بقيمة 210 جنيهات، الثالثة بمبلغ 310 جنيهات.

أسعار تذاكر حفل علي الحجار مجدي صابر حفل علي الحجار مسرح الزمالك مسرح سيد درويش 200 جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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