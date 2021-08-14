ما هي طريقة الرجل في الحب؟

لكل رجل طريقة في التعامل حسب البرج الخاص به فلكل برج شخصية وطباع خاصة تختلف من رجل لآخر، ولكي تتعاملين بالطريقة المناسبة مع الرجل عليكي أولًا معرفة برجه.



برج الحمل:

مولود برج الحمل يحب أن تكون شريكة حياته جريئة، حاولي إختيار الوقت الصحيح لكل موقف لأن ذلك سيزيد من إعجابه لكي، ولا تحاولي إجباره على شئ رغمًا عنه فهذا الأسلوب لا يتناسب معه وهو أيضًا غير صبور ويحب أن يكون الأول في كل شئ.



برج الثور:

مواليد برج الثور يتميزون بالجدية خاصةً في عملهم فيجب أن تهتمي دائمًا بمستقبله وتشجعيه على أخذ خطوات ناجحة في حياته وهو أيضًا يعطي أهمية للأمن والاستقرار.



برج الجوزاء:

يهتم مواليد هذا البرج بالتفاصيل الدقيقة في كل شئ فلا تحاولي خداعهم أو عدم جعلهم يفهموا شئ معين، وليس من السهل إقناعه، تعاملي معه بذكاء وتواصلي معه على أي وسيلة من الوسائل المتاحة فهو برج يحب التواصل و أحيانًا يكون صعب المنال.



برج السرطان:

من المعروف إن مواليد برج السرطان متعلقين بالبيت والعائلة ومن المعروف عن رجل برج السرطان التردد في أخذ القرارات المصيرية فلا تتسرعي في الحكم عليه وأعطه دائمًا وقت للتفكير، رجل السرطان يفكر في الزواج والأطفال من أول بدايات العلاقة بينكم وهو شخص ليس ممل.



برج الأسد:

يتمهل رجال برج الأسد عند اتخاذ قرارات الارتباط فهم يحتاجون للحظة المناسبة للإعلان عن رغبتهم في الارتباط بالطرف الآخر فلا تتعجلي وتعاملي بذكاء.



برج العذراء:

يأخذ المسئولية بشكل جدي جدًا و يمكنه نقد أي شئ فيكي فلا تتعجبي، ولكن هو أيضًا سوف تكتشفي أنه يدعمك في أحلامك و طموحاتك ويسعى لتحسين علاقتكم سويًا و يحاول تخطي المشاكل والعقبات كلها.



برج الميزان:

يحب التساوي فستجده يساعدك في أحلامك ويشجعك ولكنه يريد نفس الشيء ويتميز رجل الميزان أنه من الممكن فعل أي شئ لحبيبته وهم في الأغلب شخصيات رومانسية.



برج العقرب:

رجل العقرب من الشخصيات الغريبة فإذا كان معجب بكِ سوف يتظاهر بعكس ذلك وسوف يراقبكِ ليرى إذا كنتِ تستحقي وقته، وهو صادق ووفي عندما يتأكد من حبه لكي وهو يطلب الكثير من الطلبات ولكنه سوف يعطيكي حبه إلى الأبد.



برج القوس:

من الشخصيات المندفعة والمتفائلة، من الممكن أن يشعر بالملل إذا وجد إن العلاقة بينكما أصبحت لا تسعده ورجل برج القوس من الشخصيات التي تحب الحرية ومن الشخصيات الفكاهية أيضًا و يكسب أصدقاء بطريقته لسرد أي شئ بطريقة مضحكة.



برج الجدي:

رجل الجدي رجل ذكي، وبسبب إحساسه بالواجب ومشاعره تجاه أسرته فهو يحتاج لزوجة ولأم ليس زوجة فقط، ورجل الجدي من الشخصيات الطموحة وقد يعيش سنين من عمره يعمل ليوفر أموال جيدة له ولأسرته، ولا يهتم بالمظهر كالكثير من الرجال وهو شخص ناضج حتى في حبه ويحتاج إلى علاقة قوية و صلبة.



برج الدلو:

ينقسمان إلى نوعان، نوع يحب التسلية والمرح و لا يأخذ أي شيء على محمل الجدية ويجب الحذر من هذا النوع والنوع الآخر هو النوع الذي يريد علاقة قوية وصلبة بينه وبين حبيبته، ورجل الدلو من الشخصيات الذكية جدًا، يحب المرأة التى تعتمد على نفسها، ومن وقت للآخر يحب أن يكون بمفرده وهو يحتاج إلى علاقة التى تحفزه و تحافظ على حيويته و نشاطه لأنه يحب الإثارة و البهجة.