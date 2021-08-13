الكويت تسجل 417 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، 417 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الإصابات 405 آلاف و859 حالة.



وأوضحت الوزارة- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية- أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 2383 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 602 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 395 ألفًا و950 حالة.

كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 205.2 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و506583.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

99 إصابة جديدة بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، تسجيل 99 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، الخميس، ارتفاعًا من 81 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 47 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 61 قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 34 مقارنة مع 38 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 94260 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.