محمد يونس يتعاقد على المشاركة في مسلسل «السيدة زينب»

كشف الفنان محمد يونس عن تعاقده على مسلسل "السيدة زينب"، والذي تقوم ببطولته الفنانة سوسن بدر ويتم تصويره حالياً في أماكن متفرقة بمحافظة القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال يونس لـ"الدستور"، إنه سعيد بالتعاون مع كل فريق عمل المسلسل والذي سوف يتم عرضه خلال أسابيع قليلة، مشيراً، إلى أن هناك تكتم كبير على طبيعة الأدوار الخاصة بالممثلين، مشيراً إلى أن فريق العمل شدد بشكل كبير على عدم الكشف عن أي تفاصيل تخص كل شخصية في المسلسل، موضحاً أنه سعيد بالمشاركة في تلك التجربة، ومشيراً إلى أنه قبل العمل كونه مختلفاً عما قدمه من قبل.

وكانت قد صورت أسرة المسلسل قبل موسم عيد الأضحى الماضي في مختلف الديكورات ما بين شبرامنت والطريق الصحراوي، إضافة إلى الديكور الرئيسي في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

مسلسل "السيدة زينب" من للمخرج محمد النقلي وهو من تأليف السيناريست أحمد صبحي وتدور أحداثه فى 60 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، وجارٍ التعاقد مع باقى أبطال العمل، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة عن السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا في تلك المنطقة في إطار اجتماعي.

وكان قد شارك الفنان محمد يونس في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير"، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، ومن إنتاج شركة سينرجي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين وهو من تأليف عمرو محمود ياسين ومن اخراج مصطفي فكري، وقدم فيه شخصية زوج شقيقة "غزل"، وهي الشخصية التي قدمتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز بينما كانت تقدم شخصية شقيقتها الفنانة بسنت النبراوي.