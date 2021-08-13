في عيد ميلاده.. لماذا بكى أحمد ماهر أكثر من خمس مرات؟

يحتفل الفنان القدير أحمد ماهر بعيد ميلاده الـ75، وذلك وسط أفراد عائلته، وخاصة وأنه أبتعد قليلا عن الفن خلال الفترة القليلة الماضية.

ولأحمد ماهر الكثير من المشاهد التلفزيونية المؤثرة والتي أظهرته في العديد من اللقاءات وهو يبكي، فتارة يبكي حبًا في رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عندما رآه في المنام، وتارة حبًا في الإمام الحسين، بالإضافة إلى بكائه حبًا في بعض الأعمال الفنية التي يشاهدها، وهو ما التقطته عدسات المصورين في مرات عديدة .

فبكى أحمد ماهر، على الهواء أثناء حديثه في إحدى اللقاءات عام 2017 عن حبه ورؤيته للرسول -صلى الله عليه وسلم- في المنام، قائلا: "أنا رفعت وجهي إلى السماء وقلت يارب مش كتير عليك أشوف الكعبة، وحلمت إن السما سجدت فوق سطح البيت".

كما بكى مرة أخرى ماهر في مقابلة تلفزيونية لتجاهل الوسط الفنى والمعجبين له في الشارع وفي صفحات التواصل الاجتماعي قائلًا "أعطيت عمري كله لإسعاد الناس وكنت مخلص الى اقصى درجه لعملى وزملائى ألا تسعدني الناس قبل وفاتي بتذكرهم لي ودعائهم لي بالشفاء" .

وفي مرة أخرى بكى أحمد ماهر خلال تواجده في مسجد السيدة نفيسة، خلال صلاة الجنازة على صديقه المقرب الفنان الراحل محمد كامل، والذي تشاركا سويًا في عشرات الأعمال .

وظهر ماهر وهو يبكي مرة جديدة خلال لقائه في إحدى القنوات وهو يتحدث عن والدته، حيث بدا متأثرًا بشكل كبير للغاية، ومؤكدًا عن حبه لها ومدى الوحشه التي يعاني منها بعد غيابها .

وبكى أحمد ماهر تارة أخرى أثناء عرض أوبريت "صرخة"، وخلال تواجده في العراق عندما وصل لمسجد الإمام الحسين، مبررًا ذلك أنه تذكر من خلاله الرسول "ص"، وهذا أمر روحاني حبًا في تعاليم الدين الإسلامي .