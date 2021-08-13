الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قبل عرضها اليوم.. تفاصيل مسرحية «غفير في بيتي» لأشرف عبد الباقي

اشرف عبد الباقى
اشرف عبد الباقى

تعرض قناة "MBC مصر"، مساء اليوم الجمعة، أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "غفير في بيتي"، وذلك في تمام الثامنة مساءً .

 - أحداث المسرحية

تدور أحداث مسرحية "غفير في بيتي"، في إطار كوميدي حول شاب يتقدم لخطبة فتاة وهو لا يمتلك أي شيء، وفي الوقت ذاته يحاول بعض اللصوص الاختباء في شقة خطيبته مما يسبب الكثير من المشاكل في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

- أبطال العرض 

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد نور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

- أشرف عبد الباقي يثير الجدل بسبب حمو بيكا

وكان الفنان أشرف عبدالباقي، قد أثار حالة من الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد إعلانه مشاركة مطرب ومؤدي المهرجانات حمو بيكا كضيف شرف في مسرحيته الجديدة "شمسية وأربع كراسي"، التي انطلقت عروضها الخميس 5 أغسطس، على مسرح الساحل.

يجدر الإشارة إلى أن مسرحية "شمسية وأربع كراسي" يشارك فيها محمد أسامة، ومحمد عبدالرحمن «توتا»، ومحمد أنور، وميريهان حسين، ومن إخراج أشرف عبدالباقي.

وتدور أحداث المسرحية داخل كومباوند بالساحل الشمالي، حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبدالرحمن"، مدير بنك، لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

اشرف عبد الباقي الفنان أشرف عبد الباقي للفنان اشرف عبد الباقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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