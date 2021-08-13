اليوم.. «إرادة جيل» يبرز إنجازات مبادرة «حياة كريمة»

أعلن النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب إرادة جيل، عن تنظيم أول احتفالية شبابية بالنادي المصرى القاهري، لإبراز إنجازات "حياة كريمة"، المبادرة الرئاسية الرامية لتوفير حياة كريمة تليق بكل مواطن مصر في ربوع الجمهورية، وتحسين جودة الحياة لقرابة 60 مليون مصري خلال سنوات قليلة، وتعقد الاحتفالية مساء اليوم الجمعة بالنادى المصرى.

وقال تيسير مطر، إن الهدف من أن الاحتفالية الشبابية دعم الشباب المصرى وزرع الولاء والانتماء فيهم وحثهم على العمل والإنتاج، فضلا عن أن الاحتفالية تتزامن مع اليوم العالمي للشباب، متوجها بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه المطلق للشباب المصرى والاعتماد عليهم ومشاركتهم في العمل والبناء والنهوض بالدولة المصري.

وأشار مطر إلى أن الاحتفالية الشبابية هي الأولى من نوعها وسوف يليها احتفالات أخرى، مؤكدا أنه يدعم الشباب سواء في المجال السياسي من خلال رئاسته لحزب إرادة جيل، أو في المجال الرياضى من خلال رئاسته للنادي المصرى القاهري، واصفا الشباب المصري بسواعد الوطن.

وأوضح مطر أنه عقد اجتماعا مع اللجنة الشبابية بالنادي المصري القاهري وتم الاتفاق على مضمون الاحتفالية الشبابية والتي سوف تتنوع بين فقرات ثقافية وفنية ورياضية فضلا عن مداخلات توضح للجميع إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وكان أعلن المركز الإعلامي لمبادرة حياة كريمة، عن اختيار المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، كأفضل مبادرة تنموية بالوطن العربي، وذلك بمشاركة شباب وشابات من 21 دولة عربية وعدد من الشخصيات العامة العربية الداعمة للمجتمع المدني.

جاء ذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للشباب والموافق الثاني عشر من أغسطس، وتحت شعار "تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي"، والذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة باليوم العالمي للشباب وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتحت رعايتها، وتحت رعاية كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة.