رقص فرعوني وباليه معاصر.. متسابقات ملكة جمال مصر 2021 يجرين عرض المواهب

أقيمت مسابقة عرض المواهب بين متسابقات ملكة جمال مصر 2021، الأربعاء الماضي وذلك من خلال عرض كل متسابقة لموهبة تتميز بها وتتقنها وعمل الحركات المناسبة سواء رقص، أو هيب هوب أو باليه معاصر وغيرها من المواهب التى تميزت بها المتسابقات.

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و عرضت المتسابقات المزيد من المواهب المختلفة، وقدمت بسنت علي الرقص الهندي بساري (الزي التقليدي في الهند) يحمل اللون الأخضر، وبالإكسسوارات الخاصة بها مؤدية بالرقصات الهندية المشهورة.

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- رقص إيقاعي وفرعوني

وقدمت المتسابقة نور أشرف بارتدائها للجينز والبلوزة البيضاء الرقص الإيقاعي، كما قدمت يارا خالد الرقص باستخدام حركات اليد والجسم بأكمله مرتدية الأصفر، أما نادين عبد النبي فقدمت الرقص الفرعوني مرتدية زي الملكة حتشبسوت، وقدمت لينا رقصة على أغنية باللغة الإنجليزية رقص هيب هوب.

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كما قدمت جوليا عرضا مكونا من رقصة وقامت بالغناء بفستان قصير من اللون الأبيض، بكلمات لأغنية عن الطموح وعدم الإحباط وعدم سماع حديث الأشخاص المحبطين معلنة أن الفن له رسالة سامية ويمكن أن يحول الخوف إلى سلام.

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- باليه معاصر ورسم و تمثيل

أما ميرنا سيف النصر فقدمت البالية المعاصر، وقامت بأداء تمثيلي روان أشرف، أما شيماء القاضي فقدمت مجموعة من الاستايلات المختلفة لارتداء أكثر من "لوك" في المصيف، ورقصت البالية ايضًا ساندرا عادل قدمت مودرن باليه، أما كريستين سعد قامت برسم سمير غانم ودلال عبد العزيز.

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وقدمت سمر الغيطاني الفلكلور الشعبي على أغنية لشويكار وفؤاد المهندس، وغيرهن من الفتيات اللاتي أبدعن بتقديم مواهب مختلفة .

- لجنة التحكيم

وتكونت لجنة تحكيم المسابقة من رئيسة المسابقة دكتورة آمال رزق، والفنان تامر فرج، إسلام زكي، الفنانة رنا سماحة، مصمم الأزياء بهيج حسين، وملكة جمال مصر 2020 نسمة عطا الله .

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يذكر أن الحفل النهائي الخاص بالمسابقة سيُقام 10 سبتمبر المقبل في أحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور عدد كبير من مهتمي الموضة والجمال.

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