الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

العاهل المغربى يرسل برقية مواساة للرئيس الجزائرى إثر حرائق الغابات

الملك محمد السادس
الملك محمد السادس

بعث الرئيس العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة، الخميس، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، على إثر الحرائق التي اجتاحت غابات بعض الولايات شمال الجزائر، مخلفة العديد من الضحايا.

وأعرب العاهل المغربي، خلال برقيته للرئيس الجزائري، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء - للأسر المكلومة وللشعب الجزائري، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، مؤكدا باسم الشعب المغربي، تضامنه المطلق مع الجزائر الشقيقة في هذا الظرف العصيب.

وقال "وإذ أشاطركم والأسر المكلومة مشاعر الحزن في هذه المصيبة الفادحة، لأسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، ويجنبكم وشعبكم الشقيق كل مكروه".

ووجّه العاهل المغربي بوضع طائرتي إطفاء رهن إشارة الجزائر، لمساعدتها على إطفاء حرائق الغابات، التي تعمّ جهات عدّة من البلاد.


وأفادت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، بأن الملك المغربي طلب من وزيري الداخلية والخارجية أن يعبّرا لنظيريهما الجزائريين عن استعداد المغرب للإسهام في جهود إطفاء هذه الحرائق، بمجرد الحصول على موافقة السلطات الجزائرية.

الرباط الجزائر المغرب العاهل المغربى حرائق الغابات الرئيس الجزائرى

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