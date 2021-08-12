الكويت: تسجيل حالتى وفاة جديدتين وإصابة 555 بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الخميس، تسجيل 555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 405442 في حين تم تسجيل حالتي وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات .2380

قال الناطق الرسمي باسم الوزارة د.عبدالله السند في بيان يومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"، موضحًا أن عدد الحالات في العناية المركزة 223 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 644 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 395348 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا، وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.