توفير 10 آلاف فرصة عمل: 5 امتيازات لإنشاء المنطقة التجارية بكفر الشيخ

تمثل التجارة الداخلية حاليًا 21% من حجم الناتج القومي بعدما كانت 17%، ما يتطلب التطوير لقطاع من القطاعات العامة والضرورية والذي يتمثل في تنمية التجارة الداخلية بإنشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية وأسواق نموذجية على مستوى المحافظات تصل قيمتها التمويلية الاستثمارية بواقع تقريبا 50 مليار جنيه ومناطق التخزين والتبريد والتجميد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف.

تدشين منطقة تجارية بكفر الشيخ

كانت آخر محطة لها في تدشين إنشاء منطقة تجارية متعددة على مساحة 12 فدان بكفر الشيخ عدد من المميزات وهى:



أولاً: هذه المشروعات التنموية التجارة الداخلية إضافة حقيقية لمنظومة التجارة بعد التوسع لها في المحافظات

ثانيا إتاحة هذه المنطقة التجارية ستنعكس إيجابيًا على توفير فرص عمل جديدة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لأبناء المحافظة

ثانيًا: الهدف من إنشاء تلك المناطق إتاحة حزمة من السلع لجمهور المستهلكين من خلال إنشاء أسواق تجارية منظمة والقضاء علي مراحل التداول الذي يرفع النولون والشحن والنقل.

توفير 10 آلاف فرصة عمل للمحافظة

ثالثًا: المنطقة التجارية ستوفر 10 الآف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة والمحافظات المحيطة بها و حجم الاستثمارات المتوقعة ما يقرب من مليار جنيه، وبهذا تكون محافظة كفر الشيخ المحافظة رقم 14 على مستوى الجمهورية التي يتم فيها إنشاء هذه النوعية من المشروعات التجارية التنموية والتي تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التجارة الداخلية.



رابعًا: هذه المنطقة التجارية ستنعكس ايجابيا علي المحافظات المجاورة وتوفير السلع ومنع حلقات التداول والوسطاء وتؤثر ايجابيا علي المستهلك بخفض أسعار السلع

خامسًا: هناك خطة استراتيجية لتعميم المشروعات التجارية التنموية علي مستوي المحافظات .