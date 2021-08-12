الأحد.. افتتاح معرض جماعى لبراعم الفن التشكيلى فى مصر بجاليرى لمسات

يستضيف جاليري لمسات بوسط القاهرة معرض جماعي لبراعم الفن التشكيلي في مصر وذلك يوم الأحد المقبل في تمام السابعة مساء، ويستمر حتى 21 من أغسطس الجاري.

يحيي حفل الافتتاح المطرب سامح عامر، ويضم المعرض مجموعة كبيرة من براعم الفنان التشكيليين والتطبيقيين في مصر والوطن العربي، ويضم لوحات فنية والفنون اليدوية.

يفتتح الملتقى كل من الكاتب والفنان التشكيلي القدير الدكتور عبدالعزيز التميمي، والفنانة القديرة تغريد فهمي، مع ضيوف الشرف المشاركين وهم نخبة من فناني مصر وكوكبة من النجوم، وأيضًا لفيف من الكتاب والفنانين والإعلاميين.

وجاء في تقديم الجاليري للفعالية:

الفن التشكيلي شكل من أشكال الثقافة، يقدم صورة لما مر به المجتمع من تغيرات، وهو أحد روافد الإنتاج البشري المستمد من التراث والموروث الحضاري، إن الفن التشكيلي كان في الماضي معزولاً عن المجتمع ومقصورًا على الطبقة الراقية، باعتباره نوعًا من الرفاهية، ثم أصبح حاضرًا في الشوارع وعلى الجدران وداخل الأحياء وفوق أسطح المباني، لكل منا ذكريات ارتبطت بأماكن أو أشخاص معينة وتركزت في الذاكرة بعضها جيد والبعض الآخر كانت لحظات عصيبة، فهي تعد مراحل في حياتنا تقف الذاكرة عندها وتحدد ملامحها، وبمعرض مراحل عبرت ريشة الفنانين التشكيليين وأناملهم عنها.

أما عن جاليري لمسات فهو جاليري مشهور بعرض اللوحات الفنية واستضافة معارض الفنون التشكيلية، وكان قد استضاف مسبقًا العديد من الفعاليات منها معرض خزف للفنان جمال حنفي، ومعرض فني بعنوان "فلسطين في القلب"، وفعاليات "ارسم بلدك" والتي افتتحها وزير الآثار الأسبق والعالم زاهي حواس، ومعرض بعنوان "رجال حول العالم"، والعديد من الورش في فن الرسم وأيضًا معرض بعنوان "لا للتحرش"، وغيرها من الفعاليات.