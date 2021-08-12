برلمانى: حل أزمة الإسكان فى بورسعيد كانت أهم أولوياتى

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أنه بعد انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، يعمل على التواصل الدائم مع الشارع والمواطنين وذلك للوقوف على مشاكل المواطنين وإيجاد سبل حلها، حيث كان يعلن مواعيد تواجده بمقر خدمة المواطنين بحزب مستقبل وطن ببورسعيد.

ورصد عضو مجلس النواب عن بورسعيد، في بيان له، مجهوداته خلال دور الانعقاد الأول، حيث حرص منذ حلف اليمين في 12 يناير 2021 على الانتظام في حضور الجلسات العامة وجلسات لجنة الشئون الاقتصادية، وعلقت على تقرير أداء الحكومة، واستخدم أدوات الرقابة النيابية وقمت بتقديم 7 طلبات إحاطة للوزراء، مطالباً بإعلاء مصالح الشعب والعمل على تلبية مطالب المواطنين وتطلعاتهم للمستقبل، كما عمل على حل أزمة الإسكان ببورسعيد وعقد عشرات اللقاءات مع الشباب، والتقى أكثر من مرة بالجهات الرسمية بالقاهرة، وساهم في حل مشاكل عدد ٢٤٠ مواطن من مستحقى الإسكان الاجتماعي مع صندوق التمويل العقارى.

وقال عمار: «نسهم بشكل كبير في حل مشاكل السن والـ ٣٠٠٠ مستحق الساقطين من خط الربط، وتقدمنا بطلبات عديدة لحل مشاكل مقدمات الإسكان الاجتماعي، حيث يعمل لبدء استعلام مشروع الـ٩٠٠٠ في عام ٢٠١٦، وينتظر الانتهاء من محطة الرفع لبدء الاستعلام، الحصول على موافقة إقامة قرعة تكميلية أولى لـ٣٥٨ مستحقا»، مشيرًا إلى أنه حصل على موافقة وزير الإسكان بتقسيط وجدولة المستحقات المالية لعدد 358 مستحقا، وتقدم بطلب إلى رئيس الوزراء بتغيير ولاية قطعتين أرض لحل مشاكل الاسكان التعاوني، مشددًا على أن "ملف الإسكان" سيظل على رأس أولويات دور الانعقاد الأول، حتى يتم الاستجابة لمطلب كل متقدم بالإجراءات التي تضمن استقرار حياة الشباب.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه ساهم في ملف إعادة بناء استاد النادي المصرى بنفس مكانه بعد مجهود كبير من كل الأطراف بداية من التوجيهات الرئاسية وجهود وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ونواب بورسعيد ومجلس إدارة النادي المصرى برئاسة سمير حلبية، كما تمكن من الحصول علي دعم مالي بقيمة ٨ ملايين جنيه للنادي المصري من هيئة قناة السويس ووزارة الشباب والرياضة، وحصلنا علي موافقة وزير الشباب بإقامة صالة رياضية وتوريد عدد من الأدوات وأجهزة جيم وحلقة ملاكمة للأندية ومراكز الشباب، وكذلك حصلنا علي دعم مالي لعدد من المراكز والأندية.

وأشار عمار إلى أنه طالب من محافظ بورسعيد بإعلان شروط استحقاق سوق العصر ٢ وفتح باب التظلمات، وتم التوزيع بناء على البحث والشروط المعلنة من محافظة بورسعيد و لم يتدخل أي من أعضاء المجالس النيابية حرصا على مبدأ الشفافية، كما تقدم بطلب تشغيل مطار بورسعيد بعد أعوام من الإهمال، استكمال مشوار إعادة انشاء المتحف القومي، وإعادة تمثال ديليسبس لبورسعيد وكذلك رفع كفاءة الطرق لدعم القطاع السياحي والصناعي، الذي يوفر فرص العمل لشباب بورسعيد.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه تقدم بـ٤٢٥ من طلبات المواطنين لمحافظ بورسعيد، وتلقى ٣٦٠ رداً، و٤٤٣ طلب للوزارات المختصة ويجري العمل على تحقيق باقي طلبات المواطنين، لافتًا إلى أنه ساند تجار الملابس المستعملة في ضرورة توفير وحدات بديلة مناسبة لهم، وحصل على موافقة بتقسيط المتأخرات المالية لأصحاب منطقة حرفيين الضواحي، وكذلك الحصول مؤخراً على موافقة محافظ بورسعيد بتطوير ورفع كفاءة منطقة السلام الجديد، وإنشاء سوق القابوطي والسلام الجديد، وشهد حي الضواحي أعمال رفع كفاءة للطرق وتطوير لعدد من المناطق مثل "فاطمة الزهراء، والسيدة نفيسة".

وأوضح عمار أنه عمل على استثناء المحاور الرئيسية من الاشتراطات البنائية الجديدة فحصلنا على موافقة محافظ بورسعيد ويعمل حالياً على استكمال كافة الموافقات المطلوبة، كما قام بتغيير وتجديد فرش 3 مساجد بمدينة بورفؤاد وحي الشرق والقابوطي بعد الحصول على موافقة وزير الأوقاف.

ونوه عضو مجلس النواب إلى أنه واجه الكثير من الملفات الشائكة خاصة فيما يتعلق بصحة المواطنين، ومنها في ملف مصنع «سينمار»، حيث تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة في هذا الشأن.