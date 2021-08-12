«الدواء» تطلق تدريب ممارسات التصنيع الجيد لخريجي وطلبة الصيدلة

أطلقت هيئة الدواء المصرية، متمثلة فى الإدارة المركزية للعمليات بالتعاون مع مركز التطوير المهني المستمر، البرنامج التدريبى الخاص بممارسات التصنيع الجيد (المستوى الأساسي) للصيادلة وطلبة كليات الصيدلة، انطلاقا من دور هيئة الدواء المصرية فى تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الموارد البشرية والخاصة بتطوير أداء الشركات العاملة بقطاع الدواء.

وأوضحت الهيئة، أن التدريب سوف يعقد خلال الفترة من 8 أغسطس وحتى 1 سبتمبر المقبل، بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم على مدار 8 أيام تدريبية.

وأشارت إلى أن التدريب يهدف إلى التعرف على اشتراطات التصنيع الجيد وكيفية تطبيق معايير الجودة بمصانع الأدوية طبقا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين من خلال تقديم محتوى تدريبى شامل، كما يستهدف البرنامج الصيادلة حديثي التعيين بمصانع الأدوية وحديثى التخرج و طلبة كليات الصيدلة المهتمين بمجال التصنيع الدوائى.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تستهدف من تلك الدورات وورش العمل الاهتمام بمحور التدريب الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام 2030، حيث تساعد فى الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية في قطاع الدواء وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصرى ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.

وكانت قد أعلنت هيئة الدواء المصرية، فتح باب التسجيل فى البرنامج التدريبى الخاص بتعريف قواعد تصدير المستلزمات الطبية والذى يهدف إلى التعريف بقواعد تصديرها بمختلف أنواعها مع تسليط الضوء على اَليات تصنيعها.

وأوضحت هيئة الدواء أنه من المقرر أن يعقد البرنامج التدريبى يوم الخميس الموافق 26/8/2021 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادى، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي مقدم إلى ممثلي شركات ومصانع المستلزمات الطبية.