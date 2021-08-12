الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 38 ألف عبوة «تونة» فاسدة داخل مخزن بالإسكندرية

عبوات تونة
عبوات تونة

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، بالتحفظ على 38,400 عبوة تونة بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية داخل مخزن بدون ترخيص قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية، بدون ترخيص، لحيازته عبوات تونه غير صالحة للاستخدام الآدمي قبل ترويجها بالأسواق. 
وجرى مداهمة المخزن، وألقي القبض على المدير المسئول وبتفتيشه عثر على 38,400 عبوة تونة بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 28800 علبة، و200 كرتونة صابون بإجمالى 9600 قطعة، غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل مخزن بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

الداخلية بدون ترخيص الإسكندرية التجارى استهلاك

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