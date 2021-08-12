زلزال شدته 7.1 درجة يضرب جنوب الفلبين

ضرب زلزال، بلغت شدته 17.1 درجة على مقياس ريختر، جنوب الفلبين فجر اليوم الخميس، لكنه لم يتسبب حتى الآن في أضرار كبيرة، حسبما أفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس".

وقال ريناتو سوليدوم جونيور رئيس معهد فيفولكس، وفق ما نقلته صحيفة “مانيلا تايمز” الفلبينية، إن مركز الزلزال كان قبالة بلدة جافرنر جينيروسو في مقاطعة دافاو أورينتال على بعد 1065 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا.

وأضاف المعهد الفلبيني أنه تم رصد عشرات الهزات الارتدادية منذ ذلك الحين، بما فيها هزة بلغت قوتها 4.4 درجات بعد أكثر من ساعتين من الهزة الكبرى.



وفي سياق آخر، سجلت السلطات الصحية في الفلبين 12 ألفًا و21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو الرقم الأعلى الذي تسجله البلاد منذ 10 أبريل الماضي.

وذكرت صحيفة فلبين ستار المحلية، أن السلطات الصحية سجلت خلال الفترة نفسها، 154 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا في الفلبين إلى 29 ألفًا و374 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء ارتفع إلى مليون و688 ألفًا و40 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، لافتة إلى تعافى 9 آلاف و591 شخصًا خلال الساعات الماضية، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي من الفيروس التاجي إلى مليون و577 ألفًا و267 حالة.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.