الخميس 12 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تشتعل.. 155 حريقًا ومحاولات للسيطرة ومنع وقوع ضحايا

حرائق تونس
حرائق تونس

تشتعل الحرائق في تونس على غرار ما يحدث في الجزائر وعدد من الدول الأخرى جراء أزمة الاحتباس الحراري التي أدت إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

وترصد "الدستور" أبرز الحرائق التي شهدتها تونس خلال الأيام الماضية:

 

حريق الوسلاتية

اندلع حريق السبت الماضي، فى جبل السرج التابع لمعتمدية الوسلاتية على مساحة شاسعة، مخلفًا خسائر مادية جسيمة.

في موازاة ذلك، تواصل وحدات الحماية المدنية والغابات في محافظة الكاف شمال غربي البلاد، جهودها للسيطرة على الحريق الذي اندلع في أحد الجبال، وذلك بعد تمكنها من إخماد معظم النيران التي اشتعلت للمرة الثانية بنفس المنطقة، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية.

 

حرائق القيروان

ووجه عدد من التونسيين في منطقة القليعة بمحافظة القيروان وسط البلاد، اليوم الأربعاء، نداءً إلى السلطات المعنية لإنقاذهم من الحرائق المشتعلة في منطقتهم.

يأتي ذلك، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحرائق ومنعها من الوصول إلى التجمعات السكنية القريبة، وسط ارتفاع الحرارة وصعوبة التضاريس.

 

حرائق بنزرت

أما في محافظة بنزرزت (شمال شرق)، فقد أتت النيران على ما يزيد عن 150 هكتارًا من الغابات، وفق ما ذكر مدير الحماية المدنيّة العميد كمال المليتي.

يذكر أن موجة الحر امتدت على مدى أيام في تونس لكنها بلغت أمس الثلاثاء، ذروتها في النهار مع تسجيل أرقام قياسية في عدد من الولايات.

 

155 حريقًا

وقال الناطق باسم الديوان الوطني للحماية المدنية في تونس معز تريعة، مساء الثلاثاء، إنه تم خلال الـ36 ساعة الأخيرة تسجيل 155 حريقا.

وأضاف معز تريعة أن من بين تلك الحرائق 12 حريقا في الغابات.

وأكد الناطق باسم الديوان الوطني للحماية المدنية عدم تسجيل أي ضحايا بشرية جراء تلك الحرائق منذ شهر يونيو المنقضي.

وأوضح تريعة في تصريح لوكالة الأنباء التونسية أن 6 حرائق في الغابات لا تزال مندلعة إلى حد الآن في غابات بولايات بنزرت وجندوبة والكاف.

ووفق الناطق باسم الحماية المدنية تحاول وحدات الحماية المدنية حاليا إطفاء 3 حرائق في ولاية جندوبة اندلع اثنان منها في غابات معتمدية عين.

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رئيس التحرير

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