الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة بورسعيد» يُعلن بدء العمل بمركز تطعيم المسافرين غدًا

تطعيم المسافرين
تطعيم المسافرين

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، بدء العمل بمركز اللقاح المخصص لتطعيم المسافرين بدءا من الغد، وذلك من خلال مكتب صحة بورسعيد أول بحي الشرق.

وأضاف "أبو هاشم"، أن من يرغب بالتطعيم لغرض السفر القيام  بالحجز عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح www.egcovac.mop.gov.eg، وسوف يكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل.

وأوضح" وكيل الصحة"،  أنه سوف يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيه للمصريين و25 دولارا لغير المصريين وذلك للمواطنين الراغبين بالسفر، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار "أبو هاشم"، إلى أن مكتب التطعيم للمسافرين واستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا الكائن بحي الشرق سيبدأ العمل من صباح باكر الخميس 12/8/2021 وأن تلقي اللقاحات بالمجان سواء للمصريين أو الأجانب أما بالنسبة للرسوم المذكورة فهي مقابل إصدار الشهادات الذكية المؤمنة.

اعلن وكيل وزارة بورسعيد لقاح

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