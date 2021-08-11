«التضامن»: 10.5 مليون مستحق للمعاش

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى الجمهورية بلغ 23 ألفا و234 منفذا حتى أغسطس الجاري.

وأضاف تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المؤمن عليهم بلغ 13 مليونا و847 ألفا، بينما بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين و585 ألفا.

وأكدت مواصلة صرف معاشات شهر أغسطس، دون شكاوى من المواطنين لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية، عبر ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، قال جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات إنه يتم إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول، تيسيرًا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتلبية لاحتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمي، وفى ظل اتجاه الدولة نحو الميكنة وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية، لخدمة اصحاب المعاشات.

وأوضح أن الدولة تعمل على التحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة ويتم قبولها على شبكة "1-2-3" والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة ومنها المحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول والتي تدعم السبل المختلفة للاستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية بالإضافة إلى سداد جميع الاستحقاقات الحكومية وغيرها.

كما أعلن بنك ناصر الاجتماعي، استمرار صرف معاشات أغسطس، بناء على توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.