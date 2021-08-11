الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة تحديات التنمية».. ندوة بإعلام طنطا

ندوة إعلام طنطا
ندوة إعلام طنطا

عقد مركز إعلام طنطا التابع لهيئة الاستعلامات، بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالغربية، ندوة تثقيفية، اليوم الأربعاء، ناقش خلالها دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة تحديات التنمية، وأدارها همت أنور، ودينا محمد من المركز، تحت إشراف ضاحى هجرس مدير المجمع الإعلامي بطنطا، وعزة سرور المدير العام لإعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل وزارة الإعلام لشرق وسط الدلتا، وذلك بمقر الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بطنطا.

2021-637642931443359300-335
ندوة إعلام طنطا

تحدثت في الندوة مجدة الخواجة، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالغربية، وبينت بوضوح الدور الكبير الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدني متمثلة فى الجمعيات والأحزاب والنقابات، فى تقديم خدمات تطوعية تخدم من خلالها الأفراد والأسر والمجتمع بوجه عام ، وأن عدد الجمعيات الأهلية فى مصر يصل إلى ٥٧ ألف جمعية منها المهتم بالرعاية وتقديم الإعانات والمساعدات للمحتاجين، ومنها من يقوم بعمل تنموى على الأرض وقد انشئت هذه الجمعيات طبقًا لاحتياج مجتمعى.

2021-637642931443987023-398
ندوة إعلام طنطا

وتحدث الدكتور حسام بندق، رئيس قسم التخطيط بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ و رئيس لجنة التدريب بالاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالغربية، حول أحد الأدوار الهامة التى يجب أن تقوم بها الجمعيات وهو نشر الوعى بين المواطنين فى جميع المجالات مثل نشر الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على البيئة من التلوث بجميع أشكاله والتوعية الصحية وغيرها، لافتا أن المجتمع المدنى له دور هام فى مبادرة حياه كريمة التى أطلقت من أجل تنمية الريف المصري وتطويره، ولابد أن تقوم الجمعيات بتوعية الناس بأسباب المبادرة والآثار الإيجابية التى ستنتج عن تنفيذها وأهمية كل خطوة فيها.

2021-637642931443671787-367
ندوة إعلام طنطا

وفي وقت سابق، نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة قطور، ندوة تحت عنوان “تطوير الريف المصري في ظل مبادرة حياة كريمة”، بمجلس مدينة قطور، حاضر في اللقاء الدكتور حسام بندق، رئيس قسم التخطيط بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بكفر الشيخ، وذلك فى إطار الدور التوعوي والتثقيفى والتنويري الذى تقوم به الهيئة العامة الاستعلامات.

19_2021-637642931318843313-884
ندوة إعلام طنطا

وأسفرت الندوة عن عدة توصيات أهمها تحفيز المشاركه الشعبية من خلال المؤسسات المجتمعية (مراكز الشباب والجمعيات الأهلية) للحث على المكتسبات التي حققتها الدولة ثانيا تنفيذ معسكرات للشباب للحفاظ على البيئة من التلوث خاصة بعد تبطين وتطهير الترع والمصارف وعدم إلقاء القمامة فيها.

المواطنين استهلاك دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة تحديات التنمية الأحزاب ترشيد استهلاك المياه مبادرة حياة كريمة هيئة الاستعلامات وسط الدلتا استهلاك المياه التوعية الصحية تنمية الريف الـمصري المعهد العالى للخدمة الاجتماعية والم نشر الوعي وكيل وزارة الاعلام رئيس الاتحاد مؤسسات المجتمع المدني العامة للاستعلامات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

مؤشرات نتائج الثانوية العامة مطابقة للأعوام السابقة.. وتوقعات بخفض الحدود الدنيا للكليات

بعد القرار الجمهورى.. هل يمد الرئيس خدمة شوقى علام فى منصب المفتى؟

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

«ارتفاع نسبة الرسوب شائعة».. تفاصيل جديدة في نتيجة الثانوية العامة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

د. القس صفوت البياضى

نظرة المخلوق إلى خالقه

عبد الرحيم طايع

الرحيل المفاجئ للشاعر حسن رياض

مؤمن المحمدي

الجنرال جمال عبد الناصر

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

5755 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين في جنين ونابلس