«دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة تحديات التنمية».. ندوة بإعلام طنطا

عقد مركز إعلام طنطا التابع لهيئة الاستعلامات، بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالغربية، ندوة تثقيفية، اليوم الأربعاء، ناقش خلالها دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة تحديات التنمية، وأدارها همت أنور، ودينا محمد من المركز، تحت إشراف ضاحى هجرس مدير المجمع الإعلامي بطنطا، وعزة سرور المدير العام لإعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل وزارة الإعلام لشرق وسط الدلتا، وذلك بمقر الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بطنطا.

ندوة إعلام طنطا

تحدثت في الندوة مجدة الخواجة، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالغربية، وبينت بوضوح الدور الكبير الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدني متمثلة فى الجمعيات والأحزاب والنقابات، فى تقديم خدمات تطوعية تخدم من خلالها الأفراد والأسر والمجتمع بوجه عام ، وأن عدد الجمعيات الأهلية فى مصر يصل إلى ٥٧ ألف جمعية منها المهتم بالرعاية وتقديم الإعانات والمساعدات للمحتاجين، ومنها من يقوم بعمل تنموى على الأرض وقد انشئت هذه الجمعيات طبقًا لاحتياج مجتمعى.

ندوة إعلام طنطا

وتحدث الدكتور حسام بندق، رئيس قسم التخطيط بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ و رئيس لجنة التدريب بالاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالغربية، حول أحد الأدوار الهامة التى يجب أن تقوم بها الجمعيات وهو نشر الوعى بين المواطنين فى جميع المجالات مثل نشر الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على البيئة من التلوث بجميع أشكاله والتوعية الصحية وغيرها، لافتا أن المجتمع المدنى له دور هام فى مبادرة حياه كريمة التى أطلقت من أجل تنمية الريف المصري وتطويره، ولابد أن تقوم الجمعيات بتوعية الناس بأسباب المبادرة والآثار الإيجابية التى ستنتج عن تنفيذها وأهمية كل خطوة فيها.

ندوة إعلام طنطا

وفي وقت سابق، نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة قطور، ندوة تحت عنوان “تطوير الريف المصري في ظل مبادرة حياة كريمة”، بمجلس مدينة قطور، حاضر في اللقاء الدكتور حسام بندق، رئيس قسم التخطيط بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بكفر الشيخ، وذلك فى إطار الدور التوعوي والتثقيفى والتنويري الذى تقوم به الهيئة العامة الاستعلامات.

ندوة إعلام طنطا

وأسفرت الندوة عن عدة توصيات أهمها تحفيز المشاركه الشعبية من خلال المؤسسات المجتمعية (مراكز الشباب والجمعيات الأهلية) للحث على المكتسبات التي حققتها الدولة ثانيا تنفيذ معسكرات للشباب للحفاظ على البيئة من التلوث خاصة بعد تبطين وتطهير الترع والمصارف وعدم إلقاء القمامة فيها.