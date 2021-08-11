البورصة تربح 2.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

صعدت مؤشرات البورصة على نحو جماعي، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات شراء موسعة على بعض الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق، على خلفية المشتريات الاستباقية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 2.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 715.715 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 10884 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ، ليغلق عند مستوى 2386 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ، ليغلق عند مستوى 13247 نقطة، في الوقت الذي صعد فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4271 نقطة.

على صعيد المؤشرات الثانوية، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ، ليغلق عند مستوى 2871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3846 نقطة.

وأوقفت إدارة البورصة التداول مؤقتا على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية لخدمات النقل " ايجيترانس"، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العربية للصناعات الهندسية، مصر للأسمنت-قنا، المنصورة للدواجن، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مصر للألومنيوم، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الألومنيوم العربية، العربية للمحابس، تنمية للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، أوراسكوم للاستثمار القابضة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

في السياق، ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 52 ألف سهم، 2000 سهم، 8.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، البنك التجاري الدولي 79461 سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري 10 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 131 سهم.

في سياق آخر، أعلنت عدد من الشركات نتائجها المالية، وحققت شركة مصر للألومنيوم مبيعات بلغت 11.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو عام 2020 حتى 30 يونيو عام 2021 مقابل 7.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وتحولت الشركة صافي ربحية 27.5 مليون جنيه مقابل صافي خسائر 1.7 مليار جنيه.

وأعلنت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، تحقيق صافي ربح بعد الضريبة مبلغ 3.825 مليون جنيه مقابل أرباح 3.479 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وعلى قائمة الدخل الشامل مبلغ 4.34 مليون جنيه مقابل 2.472 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وفقًا للمعايير المحاسبية الجديدة.

في سياق منفصل، أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، موافقة الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من مجموعة أشخاص مصريين للاستحواذ على كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية المملوكة بنسبة 99.87% لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية في شركة أمبان للاستثمارات السياحية والبالغة 99.98% من هيكل ملكيتها.

كما أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تلقيها عروضًا من 3 شركات وهي حسن علام العقارية، ماجد الفطيم العقارية، ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، لتطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدان، وسوف تقوم الشركة بدراسة جميع العروض المقدمة من الناحية المالية والفنية والمفاضلة فيما بينهم.