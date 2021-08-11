الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

9 وفيات و751 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

كورونا في السعودية
كورونا في السعودية

سجلت وزارة الصحة السعودية 751 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 535 ألفًا و927 إصابة.
وذكرت الصحة السعودية- في بيان اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 1389 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 517 ألفًا و379 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و366 حالة، عقب تسجيل 9 حالات وفاة جديدة.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 204 ملايين و27 ألف حالة.

وأضافت الجامعة- وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت أربعة ملايين و314 ألفًا و598 حالة وفاة.

يشار إلى أن أكبر حصيلة للإصابة بالفيروس حول العالم في الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي إصابات بلغ 36 مليونًا و55 ألفًا و226 إصابة.

كورونا حول العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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