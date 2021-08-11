روسيا ترسل أول قاذفة مياه للمساعدة في إطفاء الحرائق باليونان

هبطت طائرة روسية لإلقاء المياه من طراز "إليوشن إيل 76" في مطار أثينا الدولي في وقت متأخر من، يوم أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "كاثميريني " اليونانية " اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وافق أمس الأول الاثنين، على الطلب اليوناني للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت عدة مناطق في البلاد هذا الشهر.

ووافقت موسكو على إرسال طائرة أخرى من طراز "إليوشن Il-76" وطائرتي هليكوبتر من طراز "ميل مي-8".

وستتمركز طائرة اليوشن إيل 76 الثانية في ثيسالونيكي في شمال اليونان.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات اليونانية، استمرار احتدام حرائق الغابات في جزيرة إيفيا بشمال اليونان لليوم الثامن على التوالي رغم محاولة المئات من رجال الإطفاء السيطرة عليها.

وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية الثلاثاء، أن الحرائق التي اندلعت منذ 3 أغسطس دمرت معظم الأجزاء الشمالية للجزيرة، واستمرت تلك الحرائق التي دمرت المنازل والمتاجر وأدت إلى إخلاء عشرات القرى.

ونشبت حرائق غابات أخرى في اليونان أبرزها حرائق اندلعت في منطقة بيلوبونيز جنوب البلاد، ولكن السلطات اليونانية ركزت مواردها لإخماد حرائق إيفيا.

وذكرت هيئة مكافحة الحرائق في اليونان أن 873 رجل إطفاء و50 فريقًا على الأرض و 229 عربة كانوا يعملون على إخماد الحريق، بما في ذلك رجال إطفاء من أوكرانيا ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا وبولندا، كما قدمت 14 مروحية دعمًا جويًا بينهم مروحيتان من مصر و3 من صربيا و 2 من سويسرا.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، أن دول الاتحاد الأوروبى تكثف مساعدتها من أجل دعم اليونان على مكافحة حرائق الغابات التى تدمر برها الرئيسي وبعض جزرها.

وذكر بيان للمفوضية أن فرنسا وألمانيا وبولندا والنمسا وسلوفاكيا أرسلت وحدات مكافحة حرائق إضافية إلى جانب الوحدات الموجودة بالفعل في اليونان من فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ونقلت وكالة أنباء جنوب الأطلنطي، اليوم الأربعاء، عن مسؤولة مفوضية الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز ليناركيتش، قولها: "إننا نقوم بتعبئة واحدة من أكبر عمليات مكافحة الحرائق المشتركة في أوروبا حيث تؤثر الحرائق المتعددة على العديد من البلدان في وقت واحد".